DIRETTA/ Ancona Matelica Viterbese video streaming tv: ospiti ok nei precedenti

DIRETTA ANCONA MATELICA VITERBESE: TESTA A TESTA

La diretta di Ancona Matelica Viterbese ci porta ora ad analizzare i precedenti tra le due squadre. Allo Stadio Anconetani la sfida si è disputata, prima di oggi, per tre volte. Il bilancio è in favore degli ospiti che hanno vinto in un’occasione mentre sono due i pareggi. I biancorossi dunque non hanno mai vinto contro questo avversario tra le mura amiche, riuscendo però a prevalere in due occasioni in trasferta. L’ultimo precedente ci porta a questa stagione a una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di categoria disputata il 3 novembre scorso. La gara fu sbloccata da Iuliano all’inizio della ripresa.

Il rosso diretto a Zanon lasciava per mezz’ora gli ospiti in inferiorità numerica, la squadra di casa però non trovavano la forza del pareggio nonostante gli ingressi di Del Sole e Rolfini. Gli altri due pareggi si sono entrambi verificati in Lega Pro ed entrambi col risultato di 1-1 tra il febbraio del 2000 e l’ottobre del 2004. Cosa accadrà oggi?

DIRETTA ANCONA MATELICA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Ancona Matelica Viterbese, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie C. L’ultima sconfitta in casa contro la Lucchese ha messo di nuovo nei guai la Viterbese, con gli Etruschi avvicinati a 2 lunghezze di distanza dal Grosseto ultimo in classifica e ora di nuovo a rischio retrocessione diretta, appaiati a quota 26 punti all’Imolese.

L’Ancona Matelica continua a stazionare al sesto posto in classifica anche dopo la sconfitta nel derby marchigiano contro la Fermana. La squadra allenata da Colavitto ha ancora un buon margine per restare dentro la zona play off ma manca di continuità per provare a migliorare la sua posizione. All’andata 2-2 tra le due formazioni a Viterbo, ultimo precedente di campionato ad Ancona datato 6 ottobre 2004, 1-1 il risultato all’epoca.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Ancona Matelica Viterbese, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Delcarro, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli, Sereni. Risponderà la Viterbese allenata da Francesco Punzi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Semenzato, D’Ambrosio, Martinelli, Ricci; Calcagni, Iuliano, Megelaitis; Volpicelli, Bianchimano, Murilo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Matelica Viterbese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.



