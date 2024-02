DIRETTA/ Ancona Olbia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (11 febbraio 2024)

DIRETTA ANCONA OLBIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Le prime sfide prima della diretta di Ancona Olbia risalgono alle stagioni ’31/’32 e ’32/’33 di Prima Divisione, predecessore dell’attuale Serie C, durante il periodo a cavallo delle due Guerre Mondiali. Il 3 gennaio 1932, le due squadre si incontrarono per la prima volta nelle Marche, concludendo la gara con un pareggio 1-1. Il ritorno, anch’esso terminato in parità (0-0), rimandò la prima gioia in questa sfida per entrambe le squadre. Nella stagione successiva, la Torres si impose in entrambe le sfide, vincendo 2-1 a Sassari e 2-0 ad Ancona.

Diretta/ Carrarese Olbia (risultato finale 1-0): epilogo con il brivido! (4 febbraio 2024)

Il primo confronto dopo quasi tre decenni avvenne nella stagione ’59/’60. Da quel momento, le due squadre si sono sfidate regolarmente in Serie C, interrompendo questa serie solo nella stagione ’71/’72. Il bilancio di quegli anni Sessanta e oltre fu di perfetto equilibrio, con 7 vittorie a testa e 12 pareggi. Dopo 49 anni dall’ultima sfida, le due squadre si sono nuovamente incontrate nella stagione 2022/2023, con entrambe le gare di andata e ritorno che sono terminate con il punteggio di 1-1, grazie ai gol di Scappini, Spagnoli e Saporiti. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Juventus U23 Ancona (risultato finale 3-2): Guerra da 3 punti!

ANCONA OLBIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Ancona Olbia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Ancona Olbia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

ANCONA OLBIA, SQUADRE IN ZONA RETROCESSIONE

La diretta Ancona Olbia, in programma domenica 11 febbraio alle ore 14:00, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone B. I biancorossi hanno vinto solo una delle ultime cinque partite ovvero il 2-1 esterno contro il Pineto. Nelle altre quattro sfide, l’Ancona ha perso contro Entella, Cesena e Juventus U23 pareggiando col Gubbio.

Diretta/ Ancona Cesena (risultato finale 0-2): tre punti tutti bianconeri (Serie C, 28 gennaio 2024)

Anche l’Olbia non sta vivendo sicuramente la sua migliore parte di stagione. A parte la vittoria per 1-0 contro l’Arezzo, i sardi hanno collezionato quattro sconfitte nelle ultime cinque vale a dire Cesena, Vis Pesaro, Torres e Carrarese. In classifica, le squadre sono distanti cinque punti con l’Ancona a 25 e l’Olbia dunque a 20.

ANCONA OLBIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ancona Olbia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Perucchini, difesa a tre con Pellizzari, Cella e Marenco. Gli esterni saranno Clemente e Agyemang con Saco, Gatto e Paolucci a centrocampo. In attacco Giampaolo e Spagnoli.

Gli ospiti replicano col 4-3-1-2. Tra i pali Rinaldi, agiranno da terzini Arboleda e Montebugnoli con Motolese e Bellodi. Schiavone e Dessena saranno schierati da mezzali mentre La Rosa farà il regista. Davanti Ragatzu-Bianchimano con Bancu trequartista.

ANCONA OLBIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ancona Olbia favorita la squadra di casa a 1.67. Secondo sisal, la X vale 3.40 mentre il 2 fisso ben cinque volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è dato a 2.15 contro l’1.58 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.68.

© RIPRODUZIONE RISERVATA