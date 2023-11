Diretta/ Ancona Perugia streaming video e tv: grifoni per la conferma (Serie C, 5 novembre 2023)

ANCONA PERUGIA: IL GRIFONE VUOLE VOLARE!

Ancona Perugia, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Unica squadra ancora imbattuta nel girone B assieme alla capolista Torres dopo undici giornate disputate, il Perugia cerca conferme dopo l’importante vittoria contro l’Entella, con i Grifoni che mirano ad avvicinarsi alla vetta cercando di ottenere qualche pareggio in meno e qualche vittoria in più nel loro cammino.

Il pareggio nel derby marchigiano in casa della Fermana ha invece confermato come l’Ancona non sia ancora riuscito a trovare il passo giusto per insediarsi nella parte più alta della classifica, con i dorici che restano al momento fuori dalle prime dieci posizioni, pur avendo migliorato un rendimento con 4 sconfitte tra Coppa e campionato nei primi 7 impegni ufficiali disputati in questa stagione. Ultimo precedente disputato ad Ancona tra le due squadre il 2-0 per i marchigiani del 25 maggio 2008, da ricordare anche l’unico incrocio in Serie A al “Del Conero”, 0-0 il 18 gennaio 2004.

ANCONA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Ancona Perugia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ancona Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Ancona Perugia, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Marco Donadel schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitali; Clemente, Marenco, Cella; Peli, Nador, Paolucci, Martina; Energe, Cioffi; Spagnoli. Risponderà il Perugia allenato da Francesco Baldini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Acella; Ricci, Matos, Lisi.

ANCONA PERUGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











