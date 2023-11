DIRETTA/ Ancona Recanatese video streaming tv: ci sono solo 4 precedenti (Serie C, 18 novembre 2023)

DIRETTA ANCONA RECANATESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Ancona Recanatese si avvicina e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo i precedenti giocati tra queste due formazioni. Le partite giocate fino a questo momento sono 4. Ad avere la meglio il più delle volte è l’Ancona con ben due vittorie su quattro, quindi il 50%. La restante metà evidenzia un pareggio e una vittoria per la formazione giallorossa.

Gol totali realizzati dalla formazione di casa sono 12 mentre risultano essere 7 quelli raccolti per gli ospiti. Le due formazioni si sono affrontate all’interno di due singoli campionati: la stagione 2011-2012 nel girone F di Serie D e nel corso dello scorso campionato con una vittoria a testa in entrambi i casi con il risultato di 4-0. La prima sfida in assoluto giocata tra le due formazioni è datata 30 ottobre 2011 con successo da parte dell’Ancona con il risultato di 1-6. (Marco Genduso)

ANCONA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Ancona Recanatese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ancona Recanatese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Ancona Recanatese, in diretta sabato 18 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. L’Ancona attualmente si trova al decimo posto in classifica, a pari merito con la Lucchese, entrambe con 16 punti. La classifica è molto equilibrata, con molte squadre racchiuse in pochi punti tra la zona play off e la zona play out. Sotto la guida del tecnico Gianluca Colavitto, subentrato a Donadel a fine ottobre, l’Ancona aveva ottenuto 7 punti in 3 partite, vincendo contro Arezzo e Perugia e pareggiando in trasferta con la Fermana per 1-1. Tuttavia, nell’ultimo turno, l’Ancona è stata sconfitta dalla capolista Torres, che ha segnato il gol decisivo a soli 13 minuti dalla fine con Ruocco.

La Recanatese occupa sorprendentemente la quinta posizione in classifica, al pari del Pescara, avendo conquistato 21 punti in 13 partite. Il mister Giovanni Pagliari sta svolgendo un ottimo lavoro e la Recanatese arriva a questa gara dopo quattro risultati utili consecutivi, ottenendo 8 punti con 2 vittorie e 2 pareggi. Nell’ultimo turno disputato in casa, la Recanatese ha superato l’Olbia con un netto 4-1. Sbaffo è stato protagonista con una doppietta, mentre Ferretti e Morrone hanno contribuito con le altre due reti. La Recanatese si presenta ad Ancona con l’intenzione di continuare questa positiva striscia di risultati.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Ancona Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini, Nador, Cella, Martina, Pellizzari, Saco, Gatto, Cioffi, Mattioli, Energe, Spagnoli. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Meli, Longobardi, Peretti, Ricci, Veltri, Senigagliesi, Prisco, Carpani, Lipari, Melchiorri, Sbaffo.

ANCONA RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

