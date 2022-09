Diretta/ Ancona Siena streaming video tv. Si alza il sipario al Del Conero (Serie C)

Ancona Siena, in diretta lunedì 5 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C. Si alza il sipario anche sul posticipo del lunedì, due squadre che puntano sulla carta a un buon piazzamento play off ma che non possono adagiarsi sul blasone passato. L’Ancona si è preparato in maniera progressiva affrontando anche amichevoli contro formazioni dilettanti come il Città di Fasano, battuto con un poker.

Diretta/ Monopoli Taranto (risultato finale 4-1) streaming: doppietta per Starita

Il Siena ha pareggiato in amichevole in estate contro Benevento e Gubbio e ora cercherà maggiore equilibrio rispetto alla scorsa stagione, soprattutto per poter tornare competitivo per un eventuale salto in Serie B dopo anni difficili, affidandosi al tecnico Guido Pagliuca che molto bene ha fatto nella scorsa stagione. Il 5 dicembre 2021 l’Ancona ha vinto per 3-2 l’ultimo precedente interno contro il Siena, che non vince in casa dei marchigiani dallo 0-2 del 10 gennaio 2016.

Diretta/ Pescara Avellino (risultato finale 1-0): Plizzari salva su Kanoutè!

DIRETTA ANCONA SIENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Siena sarà garantita da Rai Sport + e Rai Sport, e dunque rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di seguire la partita in mobilità, attraverso sito o app di Rai Play senza costi aggiuntivi. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare di Serie C in diretta streaming video: in questo caso, oltre all’opzione dell’abbonamento stagionale, potrete decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, anche per quanto riguarda i playoff. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ANCONA SIENA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Giugliano Viterbese (risultato finale 2-0): debutto vincente in Lega Pro

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA SIENA

Le probabili formazioni della diretta Ancona Siena, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitali; Mezzoni, Bianconi, De Santis, Martina; Paolucci, Gatto, Simonetti; Petrella, Spagnoli, Di Massimo. Risponderà il Siena allenato da Guido Pagliuca con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Lanni; Favalli, Crescenzi, Silvestri; Mora, Bianchi, Collodel, Leone, Belloni; Ardemagni, Disanto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MESSINA CROTONE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA