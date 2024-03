Diretta/ Ancona Spal (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA ANCONA SPAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Ancona Spal sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti relative al match. Si prospetta spettacolo da questo match in quanto la posta in palio è veramente alta. Guardando la classifica le due formazioni si ritrovano rispettivamente al sedicesimo e quindicesimo posto con due punti di distanza. Ancona che si ritrova al sedicesimo posto in piena zona playout mentre i ferraresi una posizione sopra al momento salvi.

Video/ Recanatese Ancona (2-0) gol e highlights: espulsi Clemente e Cioffi! (Serie C, 23 marzo 2024)

Una vittoria per la squadra del presidente americano Joe Tacopina potrebbe significare allontanarsi dalla zona più calda mentre al tempo stesso un successo per i padroni di casa significherebbe sorpassare proprio la Spal, arpionandola all’interno della zona playout. Il migliore marcatore all’interno di questa sfida risulta essere l’attaccante dei padroni di casa Spagnoli, che quest’anno realizzato bene 12 reti. (Marco Genduso)

Diretta/ Recanatese Ancona (risultato finale 2-0): Carpani chiude i conti! (Serie C, 23 marzo 2024)

ANCONA SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Ancona Spal sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ancona Spal e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Ancona Spal sta per iniziare con le due formazioni che in attesa del fisco da parte del direttore di gara stanno procedendo verso il campo. In attesa di scoprire il verdetto di questa importante sfida vi mostriamo Le 5 partite giocate tra il 2014 e il 2023. L’ago della bilancia pende dalle parti della squadra ferrarese con ben due vittorie e tre pareggi. La prima vittoria è datata 29 Marzo 2015, decisa dalla tripletta dell’attaccante Zigoni.

Diretta/ Spal Carrarese (risultato finale 0-0): un punto amaro! (Serie C, 23 marzo 2024)

Il secondo successo è avvenuto un anno più tardi con il risultato di 1-2, ancora in rete l’attaccante Zigoni. I tre pareggi sono arrivati rispettivamente con i risultati di 0-0, 1-1 e 2-2. La sfida più interessante è sicuramente quella della gara di andata di questo campionato, terminata con il risultato di 2-2. Per lo Spal ad andare in rete il giovane difensore di proprietà del Palermo Peda e Rosafio. Dall’altra parte le reti di Paolucci e Spagnoli. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Ancona Spal, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Due formazioni che speravano in un campionato più ambizioso e che ora invece si scontrano al confine della zona play off, quintultimo l’Ancona e solo 2 lunghezze avanti la Spal. Il ko nel derby contro la Recanatese è costato la panchina a Colavitto, con l’Ancona ora guidato in panchina da Roberto Boscaglia.

Non va molto meglio come detto alla Spal che è riuscita almeno a prendere una boccata d’ossigeno in classifica, pareggiando in casa contro la Carrarese in un match complicato, contro la terza forza del girone B. Per gli estensi comunque sette punti conquistati nelle ultime cinque partite disputate in campionato, andamento sicuramente più rassicurante rispetto a quello dell’Ancona che ha raccolto solo quattro punti nelle ultime cinque uscite.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA SPAL

Le probabili formazioni della diretta Ancona Spal, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini; Clemente, Pellizzari, Cella, Martina; Nador, Gatto, Saco; Energe, Spagnoli, Cioffi. Risponderà la Spal allenata da Domenico Di Carlo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Galeotti, Fiordaliso, Bruscagin, Valentini, Saiani; Dalmonte, Contiliano, Collodel, Edera; Antenucci, Zilli.

ANCONA SPAL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Spal ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA