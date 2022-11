DIRETTA/ Ancona Torres video streaming tv: sarà una partita inedita in Serie C

DIRETTA ANCONA TORRES: IL TESTA A TESTA

La diretta di Ancona Torres non può essere analizzata dal punto di vista dei precedenti perché questo è il primo scontro in assoluto tra le due comnpagini nella loro storia. I padroni di casa vengono da un buon momento con 10 punti nelle ultime quattro partite una bella risposta alla sconfitta al Comunale di via Gastaldi a Chiavari patito contro l’Entella per 3-2 lo scorso 23 ottobre. Diverso è il percorso degli ospiti che continuano a essere fin troppo altalenanti.

Dopo aver vinto in casa 2-1 contro il Montevarchi la squadra ha pareggiato a Rimini 1-1 e perso in casa contro la Reggiana per 0-2. L’Ancona con questi buoni risultati si è riconquistato i playoff che sembravano una chimera, sfruttando una classifica abbastanza corta. Dall’altra parte invece la Torres è scivolata dopo un periodo non facile con appena 16 punti infatti vede dietro i playout a 4 e sopra i playoff a 5. La gara di oggi è importante anche se la stagione è ancora lunga. (MF)

ANCONA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Torres non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Ancona Torres, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Marchigiani da play off con i biancorossi che hanno fatto segnare una ripresa importante nelle ultime partite, con 2 vittorie consecutive ottenute contro Imolese in casa e Cesena in trasferta, particolarmente importante questo colpo esterno contro una delle pretendenti al primo posto nel girone B.

E’ scivolata dalla top 10 del girone la Torres dopo la sconfitta interna contro la Reggiana, impegno sicuramente complicato in calendario ma che ha visto i sardi subire il quarto ko in campionato, con una sola vittoria per la formazione sassarese nelle ultime 6 sfide di campionato. L’obiettivo della Torres è quello di costruire un cammino che possa portarla rapidamente alla salvezza, c’è un pizzico da migliorare sul piano della continuità dopo l’ottimo inizio di stagione per i sardi.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA TORRES

Le probabili formazioni della diretta Ancona Torres, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitali; Mezzoni, Bianconi, De Santis, Martina; Paolucci, Gatto, Simonetti; Petrella, Spagnoli, Di Massimo. Risponderà la Torres allenata da Alfonso Greco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Salvato, Lombardo, Girgi, Dametto, Antonelli, Lora, Suciu, Gianola, Lisai, Ruocco, Diakitè.

ANCONA TORRES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Torres, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

