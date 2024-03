DIRETTA/ Ancona Torres (risultato 0-0) video streaming tv: 1° tempo a reti bianche! (Serie C, 17 marzo 2024)

DIRETTA ANCONA TORRES (RISULTATO LIVE 0-0): FINE 1° TEMPO, MEGLIO I SARDI MA I DORICI RESISTONO!

Nella cornice dello stadio “Del Conero” di Ancona si è da pochissimo concluso il divertente primo tempo del match che quest’oggi vede i biancorossi padroni di casa ricevere la visita della temibile Torres: 0-0 il parziale al termine di 45’ che hanno visto i sardi partire meglio ma con occasioni fioccate da ambo le parti. Dopo una chance ospite con una punizione di Scotto in avvio, era sempre il numero 9 a impegnare Perucchini al 17’ (salvataggio in angolo); al 23’ ancora i sardi, che hanno tenuto sempre il pallino del gioco in questa frazione, vicini al vantaggio con Zambataro al termine di un’azione confusa (tiro a giro di poco fuori).

La risposta dei dorici arriva al 26’ ma Giampaolo -poco dopo sarà il primo ammonito- viene murato al momento della conclusione dopo essersi allungato il pallone; poco dopo è il suo compagno di reparto Spagnoli ad andare al tiro, ma senza fortuna dato che non impensierisce il portiere rossoblù Zaccagno. Nel finale di questa prima frazione si chiude con gli ospiti a fare possesso palla insistito ma senza trovare varchi nella retroguardia biancorossa e commettendo diversi errori in fase di attacco (come peraltro i marchigiani, davvero poca cosa in questi 45’): appuntamento quindi per il secondo tempo e scoprire se la Torres riuscirà a far saltare il lucchetto dei dorici o se assisteremo a un secondo tempo più gagliardo da parte dell’Ancona. (agg. di R. G. Flore)

ANCONA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Ancona Torres sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ancona Torres e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

1° TEMPO, UNA CHANCE IN AVVIO PER SCOTTO!

Nella cornice dello stadio “Del Conero” di Ancona si disputa questo pomeriggio l’incrocio tra i marchigiani padroni di casa e la Torres. E la sfida che vede opposti i biancorossi di mister Marco Noviello (in panchina per la squalifica di Gianluca Colavitto), quart’ultimi a quota 33 e in cerca di punti-salvezza, e la formazione sarda di Alfonso Greco, seconda a -9 dal Cesena capolista, nei primi minuti di gioco vede i rossoblù partire col piede sull’acceleratore: al 2’ è Scotto a impegnare su punizione subito il numero uno dorico, Perucchini.

Ad ogni modo, nonostante un avvio autorevole da parte degli ospiti che puntano a tenere il pallino del gioco e non far uscire i biancorossi dalla loro tana, nel primo quarto d’ora di gioco non ci sono altre grandi occasioni da segnalare anche se il leitmotiv tattico della sfida pare essere delineato: si prospetta infatti una gara che si giocherà molto sulla fisicità e su alcuni duelli-chiave a centrocampo. All’11’ bella iniziativa di Zambataro a cercare Fischnaller ma la palla è irraggiungibile per l’attaccante della Torres e la chance sfuma. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

Le statistiche ci mostrano un’immagine interessante della prossima diretta di Ancona Torres. Entrambe le squadre sembrano essere in un buon momento, con Torres che arriva addirittura con una striscia vincente di sei partite. Questo suggerisce che entrambe le squadre saranno piuttosto motivate per ottenere un risultato positivo. Guardando più da vicino le prestazioni offensive, sembra che Ancona sia particolarmente pericolosa nella fase iniziale della seconda metà del gioco, con una percentuale significativa dei suoi gol segnati tra i minuti 46 e 60.

D’altra parte, la Torres ha dimostrato di avere una buona capacità nel mantenere il controllo delle partite quando si trova in vantaggio alla fine del primo tempo, con una percentuale simile a quella di Ancona. Tuttavia, è interessante notare che Ancona sembra avere una minore incisività nella fase finale delle partite, con meno gol segnati tra i minuti 61 e 75. Questo potrebbe influenzare il modo in cui gestiscono la parte finale del gioco, mentre Torres potrebbe cercare di sfruttare questo aspetto per guadagnare un vantaggio competitivo. (agg. Gianmarco Mannara)

ANCONA TORRES: DORICI PER LA SALVEZZA!

Ancona Torres, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. La Torres si propone di consolidare il secondo posto in classifica. Una vittoria ad Ancona praticamente assicurerebbe il primato nei play off scudetto, garantendo l’accesso diretto al secondo turno degli spareggi nazionali. Tuttavia, conquistare il settimo successo consecutivo (il sesto è stato quello contro l’Entella) non sarà un compito facile.

I padroni di casa, dopo l’ultimo ko a Perugia, sono determinati a ottenere punti preziosi per uscire dalla zona play out. Attualmente quartultimi, i marchigiani fanno affidamento soprattutto sulle prestazioni casalinghe per risalire la classifica: su 33 punti totali, ne hanno ottenuti 21 di fronte al proprio pubblico. Il duello tra i cannonieri sarà sicuramente uno degli aspetti più interessanti della partita: dall’Ancona ci sarà Spagnoli, autore di 12 gol (di cui 2 su rigore), mentre la Torres risponderà con i prolifici Ruocco e Fischnaller, noti come i “gemelli del gol”, che insieme hanno segnato ben 23 volte.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA TORRES

Le probabili formazioni della diretta Ancona Torres, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini; Clemente, Pellizzari, Cella, Martina; Nador, Gatto, Saco; Energe, Spagnoli, Cioffi. Risponderà la Torres allenata da Alfonso Greco con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Zaccagno; Idda, Dametto, Antonelli; Masala, Giorico, Lora, Kujabi; Ruocco; Fischnaller, Diakitè.

ANCONA TORRES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Torres, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











