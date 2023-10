DIRETTA/ Ancona Vis Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA ANCONA VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi minuti al via della diretta di Ancona Vis Pesaro, presentiamo la partita del girone B di Serie C tramite le statistiche in questo campionato delle due formazioni marchigiane verso il derby. Per l’Ancona è un discreto inizio di stagione con 7 punti in classifica, frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte in sei giornate, la differenza reti (-4) indica tuttavia delle difficoltà per l’Ancona, che infatti ha segnato cinque gol a fronte dei nove già al passivo.

Fanno tuttavia peggio i cugini della Vis Pesaro, che hanno appena 4 punti in classifica a causa di una vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte finora. La differenza reti invece non sarebbe così brutta (-2), a causa di quattro gol segnati e sei invece al passivo fino a questo momento. Fin qui abbiamo analizzato i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Ancona Vis Pesaro: la parola quindi passa subito al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ANCONA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Vis Pesaro sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ancona Vis Pesaro in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ANCONA VIS PESARO: DERBY TUTTO DA VIVERE

La diretta Ancona Vis Pesaro, in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Del Conero” di Ancona, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone B. Di fronte due squadre che hanno ambizioni diverse: i biancorossi padroni di casa, infatti, puntano ad un campionato di vertice e fino a questo momento hanno inanellato sette punti, pochi per coltivare sogni di gloria nonostante la vittoria ottenuta nell’ultimo turno a Olbia. La Vis Pesaro, invece, vuole ottenere la salvezza ma per farlo dovrà invertire una rotta che finora ha portato solo quattro punti.

ANCONA VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Ancona Vis Pesaro, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Del Conero” di Ancona. In casa biancorossa mister Donadel punterà sul 4-3-3 con Kristoffersen, Spagnoli e Peli nel tridente. Per gli ospiti allenati da Banchieri, invece, 3-4-1-2 con Di Paola alle spalle di Pucciarelli e uno tra De Vries e Sylla con quest’ultimo favorito.

ANCONA VIS PESARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Ancona Vis Pesaro danno per favorita la squadra biancorossa con il segno 1 proposto a 1.63. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici di mister Banchieri è dato a 5.25 mentre il pareggio si gioca a 3.50.

