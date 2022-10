DIRETTA/ Anderlecht West Ham video streaming tv: l’arbitro del match è Novak Simovic

DIRETTA ANDERLECHT WEST HAM: L’ARBITRO

Anderlecht West Ham sarà diretta stasera in Belgio dall’arbitro serbo Novak Simović, di conseguenza l’intera squadra arbitrale arriverà proprio dalla Serbia per gestire questa sfida di Conference League – che ricordiamo non prevedere ancora la VAR in questa fase. Al suo fianco ci saranno infatti i due guardalinee suoi connazionali Nikola Djorovic e Miloš Simovic, mentre il quarto uomo sarà il signor Milan Mitic. Andiamo però adesso a conoscere meglio il primo arbitro designato per West Ham Anderlecht: il signor Novak Simović è nato il 18 maggio 1982 in quella che era ancora la Jugoslavia unita, ma oggi è cittadino serbo.

DIRETTA/ Silkeborg West Ham (risultato finale 2-3): Tengstedt accorcia ma non basta!

Fischietto quindi di ottima esperienza, in questa stagione ha già arbitrato tre partite delle Coppe europee, anche se tutte nei preliminari estivi. Per la precisione, un match di Champions League e due proprio in Conference League, con un bilancio complessivo di undici cartellini gialli, un’espulsione per somma di ammonizioni e un calcio di rigore assegnato in questi tre match internazionali. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ West Ham FCSB (risultato finale 3-1): 3 punti per gli Hammers!

ANDERLECHT WEST HAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Anderlecht West Ham sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go, nel contenitore Diretta Gol. Anderlecht West Ham, come per tutte le altre sfide di C0nference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

ANDERLECHT WEST HAM: OSPITI FAVORITI!

Anderlecht West Ham, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18.45 presso il Lotto Park di Anderlecht, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Conference League. Occhi su Scamacca che ha realizzato nel weekend il suo primo gol in Premier League e ora proverà a trascinare gli Hammers verso il primo posto nel girone di Conference, dopo le vittorie nelle prime due sfide disputate contro i romeni dell’FCSB e i danesi del Silkeborg.

Al secondo posto i belgi dell’Anderlecht, al momento con 4 punti dopo aver battuti i danesi e aver pareggiato in Romania. L’Anderlecht sta stendando in campionato, reduce da una sconfitta interna contro lo Charleroi che l’ha fatto scendere al decimo posto in classifica, a ben 14 punti di distanza dall’Anversa capolista. Il West Ham ha battuto in casa il Wolverhampton nell’ultimo impegno di Premier League, risalendo in classifica dopo 2 sconfitte consecutive.

PROBABILI FORMAZIONI ANDERLECHT WEST HAM

Le probabili formazioni della diretta Anderlecht West Ham, match che andrà in scena al Lotto Park di Anderlecht. Per l’Anderlecht, Felice Mazzù schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Vertonghen, Murillo, Arnstad, Ashimeru, Verschaeren, Duranville, Silva, Refealov. Risponderà il West Ham allenato da David Moyes con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Fabianski, Kehrer, Dawson, Zouma, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Paquetá, Cornet, Scamacca.

ANDERLECHT WEST HAM LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Anderlecht West Ham, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria dell’Anderlecht con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del West Ham, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA