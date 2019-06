DIRETTA ANDORRA FRANCIA/ Streaming video tv: arbitra l’emergente Fran Jovic

Andorra Francia sarà dunque diretta da Fran Jovic, fischietto croato di 34 anni e dunque ancora piuttosto giovane: per lui in questa stagione ci sono 24 partite dirette, 15 delle quali ovviamente fanno riferimento al campionato nazionale. In ambito europeo invece compare una partita della Premier League egiziana – in questi tornei non è inusuale che vengano chiamati arbitri stranieri – e due gare dei preliminari di Europa League, già quasi un anno fa e concluse con due vittorie interne. Ci sono poi due incursioni nella Youth League, di fatto la Champions giovanile: anche qui Jovic si è fermato alla fase a gironi, il che ci dice che per il momento deve ancora fare strada come direttore di gara internazionale e queste qualificazioni agli Europei 2020 potrebbero dargli una mano. Sia come sia, per adesso le sue statistiche raccontano di 148 ammonizioni, vale a dire oltre 5 a partita: arbitro che utilizza molto le sanzioni disciplinari come raccontato anche dalle 11 espulsioni (di fatto una ogni due partite) ma anche dai 13 calci di rigore assegnati, dunque sarà Andorra a dover stare particolarmente attenta trovandosi a fronteggiare una nazionale nettamente superiore… (agg. di Claudio Franceschini)

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere a disposizione la diretta tv di Andorra Francia: la partita delle qualificazioni agli Europei 2020 non sarà trasmessa nel nostro Paese e non sarà possibile assistervi nemmeno in diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA ANDORRA FRANCIA: ORARIO E PRESENTAZIONE

Andorra Francia, partita diretta dall’arbitro croato Fran Jovic, si gioca alle ore 20:45 di martedì 11 giugno presso l’Estadi Nacional di Andorra La Vella: nella quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020 (gruppo H) va in scena una partita che non dovrebbe avere troppe sorprese. I Bleus campioni del mondo in carica sono troppo più forti, anche se dopo il trionfo in Russia non sempre si sono comportati bene: per esempio sono caduti in Turchia appena tre giorni fa perdendo così la prima partita in questo girone (ma nelle due precedenti avevano segnato otto gol), e soprattutto avevano lasciato all’Olanda il primo posto nel girone della Nations League, perdendo così l’occasione di qualificarsi direttamente alla fase finale degli Europei. La Francia adesso è seconda nel girone e dovrà sgomitare per qualificarsi, ma le possibilità sono ampie; a partire ovviamente da questa sera, perchè Andorra nei suoi tre impegni ha sempre perso e deve ancora segnare il suo primo gol. Ci aspetta dunque una possibile goleada per la nazionale di Didier Deschamps, che ovviamente avrà tanta voglia di riscatto; vediamo dunque in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni per questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI ANDORRA FRANCIA

Koldo, CT dei padroni di casa, affronta Andorra Francia con un 4-4-2 nel quale il portiere Josep Gomes viene protetto dai due centrali Llovera e Lima, mentre Rubio e San Nicolas saranno i due esterni bassi che correranno sulle corsie formando le catene con Clemente e Cervos. In mezzo al campo dovrebbero agire nuovamente Rebés e Vales; nel tandem offensivo i due favoriti sono Alaez e Vieira, ma è possibile che per questa sera si decida di puntare su Aaron Sanchez. La Francia, a caccia di riscatto, dovrebbe tornare al fidato 4-2-3-1: Giroud la prima punta con Griezmann alle spalle, Mbappé parte dalla destra mentre Matuidi si sistema da esterno tattico a sinistra. Questo lascia la consueta cerniera in mediana, nella quale Pogba dovrebbe fare coppia con Moussa Sissoko favorito su Ndombélé; in difesa potrebbe cambiare il terzino sinistro con Ferland Mendy al posto di Digne, Pavard regolarmente a destra mentre Varane e Umtiti come sempre proteggeranno l’operato del portiere e capitano Lloris.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Andorra Francia indicano in maniera piuttosto chiara come i Bleus siano grandi favoriti: siamo soltanto a 1,02 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, che identifica il successo esterno della nazionale campione del mondo. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha addirittura un valore pari a 50,00 volte quello che deciderete di investire con questo bookmaker, mentre per il pareggio (segno X) il vostro guadagno corrisponderebbe a 18,00 volte la cifra puntata.



