DIRETTA/ Andorra Inghilterra video streaming: l’arbitro è Kateryna Monzul

DIRETTA ANDORRA INGHILTERRA: ARBITRO

Per la diretta di Andorra Inghilterra del girone I è stata scelta l’ucraina Kateryna Monzul in questo turno delle qualificazioni ai mondiali 2022. Accanto alla prima direttrice di gara avremo poi in campo a La Vella anche le assistenti Striletska e Grushko, con Denys Shurman in qualità di quarto ufficiale.

Volendo ora conoscere meglio la giacchetta nera, apprendiamo che la signora Monzul nella stagione corrente ha messo da parte solo 5 direzioni, di cui 4 per il primo campionato nazionale e uno per la Conference league (Copenaghen-Lincoln): nel complesso l’arbitro ha dunque messo da parte 19 cartellini gialli e 4 rossi, avendo anche concesso due calci di rigore. Ampliando la nostra analisi ricordiamo che Monzul in carriera non ha mai avuto occasione di dirigere formazioni andorrane o inglesi: la sfida di oggi sarà un assoluto inedito. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ANDORRA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Andorra Inghilterra non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

ANDORRA INGHILTERRA: RISULTATO SCONTATO…

Andorra Inghilterra, in diretta sabato 9 settembre 2021 alle ore 20.45 presso l’Estadi Nacional di Andorra sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. I vicecampioni d’Europa affrontano il match di ritorno in casa di quella che, assieme a San Marino, può essere considerata la cenerentola del girone. Nel match d’andata gli inglesi hanno calato il poker con i gol di Lingard (doppietta), Kane e Saka, con la Nazionale allenata da Southgate che sembra ormai in pole position per la conquista del primo posto e la qualificazione diretta alla rassegna iridata.

Per Andorra nel girone I l’obiettivo è chiudere al penultimo posto, davanti a San Marino già battuto all’andata in casa. Nella sfida a Wembley contro gli inglesi la Nazionale allenata da Kondo ha comunque fatto una buona figura, resistendo sotto di un solo gol fino a metà secondo tempo. L’Inghilterra procedeva spedita a punteggio pieno nel girone fino all’ultimo impegno disputato in Polonia, in cui è arrivato un pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ANDORRA INGHILTERRA

Le probabili formazioni della diretta Andorra Inghilterra, match che andrà in scena all’Estadi Nacional di Andorra la Vella. Per Alvarez Kondo, Felix Sanchez schiererà la squadra con un 5-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alvarez; Rubio, C. Garcia, Vales, Llovera, M. Garcia; Alaez, Pujol, Vieira, Cervos; Cucu. Risponderà l’Inghilterra allenata da Gareth Southgate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ramsdale; Trippier, Stones, Mings, Chilwell; Henderson, Ward-Prowse, Mount; Saka, Abraham, Foden.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Estadi Nacional di Andorra la Vella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Andorra con il segno 1 viene proposta a una quota di 41.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 17.00, mentre l’eventuale successo dell’Inghilterra, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.01.



