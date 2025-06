DIRETTA ANDORRA INGHILTERRA (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Sorpresa al termine del primo tempo di questa diretta: Andorra Inghilterra vanno negli spogliatoi sullo 0-0, con i padroni di casa che stanno offrendo una prestazione coraggiosa e sopra le aspettative. Gli inglesi, guidati dal nuovo commissario tecnico, faticano a imporre il proprio gioco contro un’Andorra attenta e, in alcuni frangenti, addirittura padrona del possesso.

L’occasione più pericolosa per l’Inghilterra arriva al 32’: Jude Bellingham calcia con potenza dal limite mirando sotto la traversa, ma Iker Alvarez si fa trovare pronto e respinge con un grande intervento. Qualche minuto prima, Noni Madueke aveva provato a sfondare in area con un rasoterra, neutralizzato dalla difesa. Al 31’ Andorra si prende la scena con un possesso palla sorprendente, gestendo il ritmo e costringendo gli inglesi ad arretrare. E al 25’ arriva persino un’occasione clamorosa per i padroni di casa: Biel Borra Font si libera e calcia con forza, ma il tiro termina alto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ANDORRA INGHILTERRA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio acceso tra Andorra e Inghilterra, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. L’episodio più significativo arriva intorno all’11’, quando Konsa viene steso in area dopo un’incursione, ma il direttore di gara inizialmente lascia correre.

Dopo qualche istante di attesa, viene chiamato il check al VAR: possibile rigore per gli inglesi. Alla fine però, dopo la revisione, l’arbitro conferma la decisione iniziale. Niente penalty, si prosegue con grande equilibrio ma è l’Inghilterra a tenere il pallino del gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ANDORRA INGHILTERRA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A ridosso del fischio d’inizio per la diretta Andorra Inghilterra, ovviamente questa partita non è una sfida classica per il calcio europeo, considerando le enormi differenze che separano le due Nazionali. Ci sono comunque ben sei precedenti ufficiali, perché Andorra e Inghilterra si sono incontrate nelle fasi di qualificazione per gli Europei 2008, i Mondiali 2010 e infine di nuovo i Mondiali 2022. Il bilancio è evidentemente di sei vittorie su sei per l’Inghilterra, che ha già segnato 25 gol contro Andorra e non ne ha ancora subito nemmeno uno.

La partita più dignitosa per la Nazionale del piccolo Stato pirenaico fu quella di sabato 6 settembre 2008, quando Andorra perse per 0-2 in casa, mentre la vittoria più netta dell’Inghilterra fu il 6-0 casalingo di pochi mesi dopo, mercoledì 10 giugno 2009, praticamente andata e ritorno dello stesso ciclo. In precedenza, un 5-0 interno e un 4-0 esterno tra il 2006 e il 2007 e infine un 4-0 casalingo più uno 0-5 in trasferta nel 2021. Fin qui la storia, oggi cosa ci dirà la diretta Andorra Inghilterra? Parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ANDORRA INGHILTERRA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Andorra Inghilterra in tv in Italia sarà per gli abbonati su Sky Sport Uno, oppure in diretta streaming video con Sky Go e Now Tv, sempre su abbonamento.

A SENSO UNICO

Basterebbe leggere i nomi coinvolti per capire che sulla carta la diretta Andorra Inghilterra, alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 7 giugno 2025, eccezionalmente a Barcellona per l’importanza degli ospiti, non dovrebbe avere storia per il girone K delle qualificazioni mondiali. Finora tutto è andato secondo logica nelle due giornate disputate a marzo: due sconfitte e zero punti per Andorra, due vittorie e 6 punti invece per la favoritissima Inghilterra, che anche oggi dovrebbe proseguire la sua marcia verso i Mondiali 2026.

Verso la diretta Andorra Inghilterra in effetti i numeri sono opposti per le due Nazionali: cinque gol segnati e nessuno subito per gli inglesi, che hanno vinto per 2-0 contro l’Albania in casa e poi hanno battuto per 3-0 anche la Lettonia, sempre davanti al pubblico amico. Oggi ecco la prima trasferta, ma è difficile che sia un problema contro Andorra, che ha perso 0-1 in casa contro i lettoni e 3-0 in Albania, quindi senza segnare nemmeno un gol. Proprio questo potrebbe essere l’obiettivo dei padroni di casa nella diretta Andorra Inghilterra…

PROBABILI FORMAZIONI ANDORRA INGHILTERRA

Anche nelle probabili formazioni per la diretta Andorra Inghilterra i riflettori sono tutti sugli ospiti. La finestra di giugno non è molto impegnativa per i Leoni inglesi del c.t. Thomas Tuchel, che infatti ha questo match facile e poi l’amichevole contro il Senegal. Insomma, potrebbe esserci occasione di fare esperimenti, anche se forse oggi si onorerà il fatto che si tratti comunque di un appuntamento ufficiale, quindi ci aspettiamo i migliori in campo.

Tra gli uomini al centro dell’attenzione ci aspettiamo ad esempio Trent Alexander-Arnold, che dopo una vita al Liverpool nella prossima stagione giocherà al Real Madrid, insieme a Jude Bellingham, che ben conosce allora il calcio iberico – anche se oggi a Barcellona si gioca nello stadio dell’Espanyol, quindi non ci sarà aria di Clasico. L’ultima citazione va per il capitano Harry Kane, che con il Bayern Monaco finalmente ha vinto il primo titolo della sua carriera.

PRONOSTICO E QUOTE

Quasi retorico osservare che il pronostico sulla diretta Andorra Inghilterra secondo le quote dell’agenzia Snai è totalmente a senso unico. Il segno 2 vale 1,02, mentre già con il pareggio si schizzerebbe a 15 volte la giocata e fino a 33 volte la posta in palio qualora Andorra scrivesse la storia con un successo.