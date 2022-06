Diretta Andorra Moldavia/ Streaming video tv: gli ospiti per il bis (Nations League)

DIRETTA ANDORRA MOLDAVIA: GLI OSPITI POSSONO VOLARE

Andorra Moldavia, che sarà diretta dall’arbitro svizzero Lionel Tschudi, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 6 giugno: siamo nella seconda giornata della Lega D per la Nations League 2022-2023. Partita già importante per gli ospiti: grazie alla vittoria sul Lichtenstein la Moldavia si è presa il primo posto nel girone e ora può idealmente volare in fuga, sperando magari che la nazionale battuta venerdì fermi la Lettonia che è davanti per differenza reti.

Per quanto riguarda Andorra, il ko subito a Riga ci ha detto dell’effettivo valore di una squadra che proverà quantomeno a evitare l’ultimo posto nel girone, detto che anche così cambierebbe ovviamente poco. Vediamo allora cosa succederà in campo; mentre aspettiamo che la diretta di Andorra Moldavia prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione di quelle che sarebbero le scelte operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Andorra Moldavia.

DIRETTA ANDORRA MOLDAVIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Andorra Moldavia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite di Nations League sono in qualche caso fornite dalla televisione satellitare e Mediaset, ma fanno riferimento alla Lega A e dunque al massimo livello della competizione. Per il match in questione non è disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video di Andorra Moldavia, ma per avere qualche informazione utile potrete comunque consultare il sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) così come le relative pagine presenti sui social network, in particolare gli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ANDORRA MOLDAVIA

Per la diretta Andorra Moldavia Koldo, tecnico dei padroni di casa, dovrebbe confermare il 5-3-2: in porta ci sarà sempre Josep Gomes, sugli esterni Rubio e Marc Garcia pronti ad alzare la loro posizione lasciando invece Christian Garcia, Alavedra e Llovera a fare i tre centrali. In mezzo al campo dovremmo rivedere Cervos e Rebés; di fatto Vales giocherebbe come trequartista e il modulo in fase di spinta diventerebbe una sorta di 3-4-1-2, con Alaez e Rosas che sono favoriti per agire davanti a tutti.

Quasi speculare il 5-4-1 della Moldavia di Serghei Clescenco, con simili presupposti: qui i centrali a protezione di Railean sono Bolohan, Posmac e Armas mentre sulle fasce laterali agiscono Revenco e Reabciuk. Il centrocampo prevede due esterni alti, verosimilmente Caimacov e Iosipoi; Rata e Platica invece giocherebbero al centro dello schieramento, dovendo creare gioco. Nicolaescu, in gol in Lichtenstein, è favorito per giocare come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo alle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per un pronostico sulla diretta Andorra Moldavia. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 3,55 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la vostra giocata, infine con il segno 2 per il successo della nazionale ospite andreste a intascare 2,15 volte l’importo che avrete scelto di investire.











