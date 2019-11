Diretta Andria Foggia/ Streaming video e tv: grande derby al Degli Ulivi (Serie D)

Andria Foggia, in diretta dallo stadio Degli Ulivi, si gioca alle ore 14:30 di domenica 17 novembre: siamo nella 12^ giornata del girone H in Serie D 2019-2020, e si tratta di un sentitissimo derby che ha un interesse al netto della classifica. A proposito di questo però i satanelli hanno assoluto bisogno di rilanciarsi: la vittoria netta in Coppa Italia (mercoledì contro l’Acireale) da questo punto di vista è stata preziosa per riprendere un cammino che invece in campionato ha troppi alti e bassi. Il ko interno contro il Sorrento ha portato la squadra di Ninni Corda a 4 punti dal Bitonto capolista, e ha permesso al Taranto di operare l’aggancio al secondo posto in classifica: obbligatorio recuperare terreno per andare a caccia della promozione. L’Andria sta anche peggio: l’obiettivo sarebbe quello di provare a inserirsi in zona playoff ma i biancazzurri hanno perso le ultime quattro partite, e dunque c’è aria di crisi. Non ci resta che vedere quello che succederà nella diretta di Andria Foggia, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione circa le scelte dei due allenatori nella rapida lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Andria Foggia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con le partite dei satanelli è sulla piattaforma Eleven Sports: la sfida di campionato, di conseguenza, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI ANDRIA FOGGIA

In Andria Foggia Raimondo Catalano, alla seconda partita da allenatore dopo l’esonero di Giancarlo Favarin, dovrebbe comunque puntare sul 3-5-2: spazio a Segantini tra i pali con Kosnic e Porcaro che potrebbero affiancare Di Filippo nel terzetto difensivo, mentre sugli esterni potrebbe essere titolare Banegas (a destra) con la conferma di Varriale dall’altra parte. In mediana l’esperienza di Daniele Dalla Bona, con Bedin che sarà l’altra mezzala e un playmaker che ancora una volta dovrebbe essere Montemurro; Cristaldi e Palazzo devono vincere la concorrenza di Emmanuele Tedesco per l’attacco. Il Foggia va in campo con modulo speculare: Fumagalli tra i pali, Gentile e Cadili potrebbero essere accompagnati da Salinas nel reparto difensivo. Davanti a loro Cittadino come regista, mentre Gerbaudo potrebbe sostituire Staiano o Campagna e agire dunque in qualità di interno di centrocampo; sulle corsie laterali Sadek e Francesco Russo sembrano essere nuovamente favoriti, in attacco quasi sicuramente tornerà titolare Iadaresta che, prendendo il posto di Gibilterra, dovrebbe tornare a formare la coppia con Tortori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA