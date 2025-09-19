Andrea Dallavalle medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali atletica 2025, oro a Pedro Pichardo e sesto Andy Diaz (oggi 19 settembre)

DIRETTA ANDY DIAZ FINALE SALTO TRIPLO MONDIALI ATLETICA 2025: ANDREA DALLAVALLE MEDAGLIA D’ARGENTO!

Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali d’atletica leggera 2025 al termine di una finale clamorosa. L’azzurro era arrivato al quarto posto all’ultima serie di salti, con un meraviglioso 17,64 metri si era portato in testa, ha saputo replicare soprattutto il portoghese Pedro Pichardo, che per riprendersi l’oro è volato fino a un fantastico 17,91 metri. Questa medaglia è comunque la giusta consacrazione per Andrea Dallavalle, che era già stato quarto a Eugene 2022 e rischiava quindi un altro “legno”, terzo posto per il cubano Lazaro Martinez con 17,49 metri, sesto invece Andy Diaz con 17,19 metri.

La finale era partita male per Andy Diaz, che aggiusta la situazione solo con il 17,19 metri al terzo tentativo, per scongiurare guai peggiori. Ottimo terzo salto anche per Andrea Dallavalle, che aveva già un 17,00 e si migliora fino a 17,24, mettendo così entrambi gli Azzurri in piena corsa per le medaglie a metà gara. Si fa purtroppo di nuovo sentire il problema fisico che aveva condizionato già nelle scorse settimane Diaz, che quindi finisce la finale per onor di firma, ma all’ultimo tentativo arriva il meraviglioso 17,64 per Andrea Dallavalle, che riscrive la storia anche se il sogno d’oro viene negato dall’ultimo capolavoro di Pichardo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIA ALLA GARA!

Siamo al via della diretta Andy Diaz finale salto triplo, nella storia di questa specialità ai Mondiali di atletica leggera spicca il meraviglioso poker d’oro dello statunitense Christian Taylor, che vinse per la prima volta nel 2011 e poi infilò una tripletta di trionfi consecutivi nelle edizioni del 2015, 2017 e 2019, dominando il panorama mondiale per un intero decennio. Per il resto, c’è sempre stata molta variabilità, l’unico altro specialista del salto triplo capace di vincere per due volte l’oro mondiale fu il leggendario Jonathan Edwards, ma il britannico, dopo la vittoria con record del Mondo nel 1995 a Goteborg, dovette aspettare il 2001 per fare il bis a Edmonton.

Dopo l’epoca di Taylor, le ultime due edizioni sono state vinte da triplisti che saranno protagonisti anche della finale di oggi, cioè Pedro Pichardo nel 2002 a Eugene e Hugues Fabrice Zango a Budapest 2023. Sarà invece assente Jordan Diaz, il terzo grande naturalizzato cubano che l’anno scorso diede alla Spagna l’oro olimpico di Parigi 2024: adesso però comincia davvero la diretta Andy Diaz finale salto triplo, parola ai protagonisti! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER SOGNARE ANCORA

Oggi venerdì 19 settembre la diretta Andy Diaz finale salto triplo ci farà ancora sognare ai Mondiali atletica 2025 a Tokyo: l’appuntamento è fissato alle ore 13.50 del pomeriggio italiano e ci giochiamo una carta molto pesante per migliorare ulteriormente il bottino di questa già eccellente rassegna iridata per i colori azzurri.

Parliamo naturalmente di Andy Diaz, il cubano naturalizzato classe 1995 che già l’anno scorso ci ha dato il bronzo olimpico a Parigi per poi vivere un inverno memorabile, dal momento che nei mesi scorsi Diaz ha vinto nel salto triplo sia gli Europei di Apeldoorn sia i Mondiali di Nanchino, in entrambi i casi naturalmente parliamo di eventi indoor.

Ci sono molte similitudini con Mattia Furlani, che mercoledì ha completato la doppietta di titoli iridati stagionali ed è quindi naturalmente l’esempio da seguire per Andy Diaz, che potrebbe regalarci l’ennesima gioia dal settore dei salti, che in queste stagioni è stato uno dei traini per la rinascita dell’atletica italiana.

Attenzione però, dobbiamo infatti aggiungere che la diretta Andy Diaz finale salto triplo vedrà anche un altro italiano in gara: ci sarà anche Andrea Dallavalle, che nel 2022 era stato quarto ai Mondiali di Eugene e secondo agli Europei di Monaco, poi ha vissuto un paio d’anni difficili ma adesso vuole tornare protagonista e nelle qualificazioni ha fatto molto bene.

DIRETTA ANDY DIAZ FINALE SALTO TRIPLO MONDIALI ATLETICA 2025: ECCO PURE ANDREA DALLAVALLE

Abbiamo quindi accennato alle qualificazioni che ci hanno portato alla diretta Andy Diaz finale salto triplo: per l’italo-cubano è bastato un salto a 16,94 metri, Andrea Dallavalle ha fatto ancora meglio saltando 17,08 metri ma naturalmente bisogna dare uno sguardo anche alle prestazioni degli avversari più quotati dei due azzurri, a cominciare naturalmente dall’altro oriundo cubano, cioè il portoghese Pedro Pichardo, oro e argento nelle ultime due Olimpiadi e iridato a Eugene 2022, che con 17,09 metri ha dimostrato di essere molto competitivo.

Altri due hanno fatto ancora meglio: 17,26 metri per l’algerino Yasser Triki e 17,19 per il giamaicano Jordan Scott, entrambi certamente ottimi atleti ma sulla carta leggermente inferiori. Di certo stanno molto bene, vedremo se sapranno dare il massimo anche nella gara per le medaglie: la concorrenza non manca e almeno un’altra citazione va spesa per Hugues Fabrice Zango del Burkina Faso, ma l’Italia potrebbe avere ben due carte da giocare nel grande appuntamento con la diretta Andy Diaz finale salto triplo…