Diretta Angola Mali/ Streaming video DAZN: decisiva per le Antilopi (Coppa d’Africa)

Angola Mali, in diretta dallo stadio Ismaila de Il Cairo, si gioca martedì 2 luglio alle ore 21:00 ed è la partita per la terza e ultima giornata nel gruppo E di Coppa d’Africa 2019. Termina la prima fase, ma entrambe le nazionali sperano di proseguire la corsa: fatta per il Mali, che con un pareggio archivierebbe anche il primo posto nel girone e per gli incroci di calendario non può comunque essere eliminato, a meno che non subisca una ripassata dalle Antilopi e vada sotto nel raffronto delle terze classificate in termini di differenza reti. Più complicata la strada per la stessa Angola che, avendo pareggiato due volte, deve provare a vincere per evitare di essere sorpassata eventualmente dalla Mauritania. in più, mancare il successo significherebbe andare incontro all’eliminazione e dunque c’è un solo risultato possibile; vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Angola Mali, di cui intanto possiamo andare a presentare le probabili formazioni con le possibili scelte da parte dei due Commissari Tecnici.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Angola Mali non sarà disponibile: sappiamo ormai che l’intera programmazione della Coppa d’Africa 2019 è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – dunque in diretta streaming video – oppure sullo schermo del televisore, nell’eventualità che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ANGOLA MALI

Angola Mali sarà affrontata da Srdjan Vasiljevic con il consueto 4-2-3-1: Bastos e Dani Massunguna davanti al portiere Tony mentre Gaspar e Paizo agiranno sulle corsie laterali, in mezzo al campo avremo la cerniera di protezione composta da Herenilson e Show con davanti a loro la linea dei trequartisti, Fredy in posizione centrale ad appoggiare la prima punta Gelson Dala mentre sugli esterni dovrebbe arrivare la collaborazione di capitan Mateus e di Djalma. Il Mali di Mohamed Magassouba schiera invece un 4-1-4-1 con Samassékou da perno centrale davanti alla difesa e Marega centravanti; alle spalle dell’attaccante del Porto ci saranno Lassana Coulibaly e Haidara, poi Diaby e Djenepo sulle fasce laterali. In difesa Hamari Traoré e Youssouf Koné giocheranno in qualità di terzini, Fofana e Molla Wagué saranno invece la coppia centrale a protezione del portiere Djigui Diarra.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha indicato per Angola Mali forniscono un quadro nel quale le Aquile sono favorite: vale 2,10 volte la somma messa sul piatto il segno 2, che identifica la loro vittoria, mentre per il segno 1 che regola il successo delle Antilopi il guadagno sarebbe corrispondente a 4,00 volte la somma messa sul piatto. Per il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, andreste a vincere una cifra pari a 2,85 volte quanto investito con questo bookmaker.



