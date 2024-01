DIRETTA/ Angola Namibia video streaming tv: ci sono sette precedenti (Coppa d’Africa, 27 gennaio 2024)

DIRETTA ANGOLA NAMIBIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Angola Namibia ci consegna sette precedenti, e uno di questi è anche andato in scena nella fase finale di Coppa d’Africa: va detto che questo incrocio del febbraio 1998 resta l’unico che non sia un’amichevole, ma finalmente oggi si farà sul serio con una sfida ad eliminazione diretta per arrivare ai quarti nel torneo continentale. Quando le due nazionali si erano affrontate 26 anni fa eravamo nel girone di Coppa d’Africa: ne era scaturito un fantastico 3-3. Nel primo tempo la Namibia si era portata in vantaggio di due gol con Geravtius Uri Khob e Robert Nauseb, poi dopo pochi secondi nella ripresa l’Angola aveva accorciato con Lazaro Oliveira.

Nuovo scatto dei Guerrieri con la doppietta personale di Khob, ma le Antilopi erano riusciti a segnare due gol con un rigore di Paulo Silva e il definitivo pareggio di Miguel Pereira. In generale il bilancio nel testa a testa di Angola Namibia ci racconta di come i Guerrieri non abbiano mai battuto le Antilopi: l’Angola si è imposta in quattro occasioni mentre tre sono stati i pareggi. Come detto però sei di queste sette partite sono state amichevoli, il contesto è naturalmente diverso e vedremo quello che succederà oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

ANGOLA NAMIBIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Angola Namibia sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

ANTILOPI FAVORITI

Angola Namibia, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso lo Stade Municipal de Bouaké, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Antilopi Nere favorite in questo ottavo di finale: l’Angola è stata una delle Nazionali più convincenti nella fase a gironi di Coppa d’Africa, chiudendo al primo posto nel girone D con due vittorie e un pareggio contro l’Algeria, battendo con un convincente 2-0 il Burkina Faso nell’ultimo match.

La Namibia ha iniziato col botto il suo cammino nella competizione battendo la quotata Tunisia e si è presa la qualificazione dopo l’ultimo pareggio senza reti contro il Mali, chiudendo però solo al terzo posto nel girone E a causa della differenza reti nonostante i 4 punti in classifica, pagando il poker incassato nel secondo incontro col Sudafrica, con i namibiani che hanno però chiuso senza incassare reti nelle altre due sfide disputate nel raggruppamento.

PROBABILI FORMAZIONI ANGOLA NAMIBIA

Le probabili formazioni della diretta Angola Namibia, match che andrà in scena allo Stade Municipal de Bouaké. Per l’Angola, Pedro Soares Gonçalves schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Neblù; N.Fortuna, Buatu, Gaspar, Quinito, Afonso; Show, Estrela; Zito Luvumbo, Mabululu, Gelson Dala. Risponderà la Namibia allenata da Sebastien Desabre con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Kazupa, Nyambe, Amutenya, Haukongo, Hanamub, Petrus, Limbondi, Shitembi, Tjiueza, Hotto, Shalulile.

ANGOLA NAMIBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Angola Namibia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria dell’Angola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Namibia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











