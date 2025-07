DIRETTA ANISIMOVA SWIATEK FINALE WIMBLEDON 2025: SFIDA TUTTA DA VIVERE!

Ore 17:00 di sabato 12 luglio 2025, la diretta Anisimova Swiatek ci presenta dal campo centrale dell’All England Lawn & Tennis Club di Londra la finale femminile di Wimbledon 2025. Potevamo aspettarcela due settimane fa? Risposta sincera: no, e certamente a sorprendere è soprattutto la presenza di Amanda Anisimova.

Giocatrice che sei anni fa era in semifinale al Roland Garros da teenager, aveva bruciato le tappe ma poi ha improvvisamente perso il padre (già ex coach), entrando una crisi depressiva che l’ha anche allontanata dai campi per un certo periodo, dovendo innanzitutto ritrovare se stessa.

Tornata a giocare, ha impiegato un po’ di tempo a rinascere: vittoria al Masters 1000 di Doha, ora il capolavoro a Wimbledon 2025 con una finale conquistata con tanto di vittoria sulla numero 1 Aryna Sabalenka, resistendo di nervi e carattere alla rimonta della bielorussa.

Iga Swiatek invece è una che al numero 1 del ranking è stata per due anni, ha già vinto cinque Slam ma non era mai arrivata in finale a Londra, e attraversava un periodo poco brillante: è riuscita a prendersi il risultato demolendo Belinda Bencic, ma ora la diretta Anisimova Swiatek sta per incoronare la nuova campionessa di Wimbledon 2025.

Per la diretta Anisimova Swiatek va ricordato che anche la finale femminile di Wimbledon 2025 sarà trasmessa su Sky Sport Tennis, con la possibilità di seguirla anche in diretta streaming video con Sky Go e Now Tv.

DIRETTA ANISIMOVA SWIATEK FINALE WIMBLEDON 2025: UNA FAVORITA? FORSE NO

Vada come vada, la diretta Anisimova Swiatek incoronerà a Wimbledon 2025 una campionessa inedita nello Slam di Londra, ma questo lo sapevamo già prima che si giocassero i quarti di finale. Come sempre il torneo femminile ha riservato sorprese, e una di queste è arrivata in fondo: lo abbiamo detto, la Anisimova quest’anno è stata la scheggia impazzita dello Slam ma forse in maniera relativa, perché che fosse capace di arrivare al top lo avevamo scoperto quando era giovanissima, salvo che poi nel mondo Wta non sempre si riesce a mantenere la giusta costanza, per un motivo o per l’altro.

Lo sa bene anche Iga Swiatek, che dopo un periodo (lungo) in cui ha vinto cinque Slam e sostanzialmente tutto quello che poteva mettere in bacheca ha subito una sospensione per doping a causa di una leggerezza, si è trovata quasi fuori dalla Top Ten del ranking (incredibile) non riuscendo più a vincere (zero titoli nel 2025) ma improvvisamente, dopo un Roland Garros comunque buono ma che l’aveva vista fuori prima della finale, lei che ne aveva vinti tre consecutivi, ha ritrovato il sorriso sulla sempre insidiosa erba di Wimbledon, stavolta scappando a tutte le trappole lungo la strada. Almeno fino a oggi: la finale femminile contro Amanda Anisimova potrebbe essere un’altra cosa…