DIRETTA ANKARA BRESCIA/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Alessandro Magro

DIRETTA ANKARA BRESCIA: PARLA MAGRO

Manca sempre meno alla diretta di Ankara Brescia, facciamo allora un passo indietro di un paio di settimane per rileggere le dichiarazioni di coach Alessandro Magro al termine dell’ultima giornata della fase a gironi di Eurocup per la sua Germani Brescia, cioè la sconfitta sul campo del Bursaspor: “Grazie ai risultati acquisiti precedentemente, siamo stati in grado di arrivare qui potendo gestire alcuni problemi fisici e di dare minuti a giocatori che finora avevano avuto meno possibilità”. Si lavorava già in ottica playoff, prendendo a modello proprio il Bursaspor dell’anno scorso, che arrivò a sorpresa in finale di Eurocup.

“Se pensiamo a tutto quello che abbiamo passato, con tanti imprevisti dati dagli infortuni nel corso della stagione e una chimica da ricostruire, con questo nuovo format abbiamo fatto un buonissimo lavoro. Giocheremo in trasferta e sarà difficile. Ma questo format è imprevedibile. Se giochi forte e condividi la palla, soprattutto quest’anno, è possibile fare tutto” disse coach Magro in conclusione, pur non sapendo ancora quale sarebbe stata la rivale per il match di stasera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ANKARA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ankara Brescia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, che è la “casa” della Eurocup, inoltre questo significa che sarà a disposizione anche la diretta streaming video per Ankara Brescia, fornita tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Sky Go per gli abbonati Sky, oppure anche sulla piattaforma Eleven Sports.

ANKARA BRESCIA: ELIMINAZIONE DIRETTA!

Ankara Brescia, in diretta dall’Ankara Spor Salonu naturalmente della capitale della Turchia, si gioca alle ore 18.45 italiane (le 19.45 locali) di questa sera, giovedì 13 aprile 2023, per gli ottavi di finale della Eurocup 2022-2023 di basket. Dopo la lunghissima stagione regolare, che ci ha fatto compagnia fin dallo scorso ottobre con ben 18 giornate, la seconda Coppa europea di basket adesso cambia decisamente ritmo, perché si passa alla formula della eliminazione diretta che sarà sempre in partita secca, tanto che ottavi, quarti, semifinali e finale saranno racchiusi in meno di un mese. Chi vince va avanti, chi perde è eliminato: il fascino è garantito…

La diretta di Ankara Brescia impone quindi una trasferta turca che si annuncia decisamente ostica per la Germani Brescia. La formula è chiarissima: hanno superato la fase precedente le prime otto di ogni girone, che si affrontano in un tabellone tennistico. Ecco allora che Brescia, settima nel proprio gruppo, deve affrontare una big, cioè la seconda classificata dell’altro girone, che è stata appunto la Turk Telekom Ankara, la quale proprio in virtù del migliore piazzamento nella fase a gironi avrà il vantaggio di giocare in casa questa partita secca. Tutto in una notte, con i rischi ma anche le opportunità del caso: che cosa ci dirà la diretta di Ankara Brescia?

DIRETTA ANKARA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Ankara Brescia, dobbiamo dire che non vediamo l’ora di vivere tutte le emozioni della fase decisiva della Eurocup 2022-2023, che da qui in poi vivrà tutto sul filo del rasoio. Il cammino della Germani Brescia non è stato particolarmente esaltante nella fase a gironi, chiusa con otto vittorie e dieci sconfitte, comunque bottino più che sufficiente per entrare fra le prime otto. Certo, Brescia ha vinto solamente tre partite su nove in trasferta, dato importante perché la Germani non avrà il fattore campo e verosimilmente non lo avrà anche se dovesse avanzare: l’ultimo colpo è stato a Bourg en Bresse a fine gennaio, anche se la migliore partita della fase a gironi resta per Brescia il bellissimo 110-74 casalingo al Bursaspor.

Di fronte ci saranno dunque i turchi della Turk Telekom Ankara, che invece hanno ottenuto un eccellente secondo posto nell’altro girone, con 13 vittorie a fronte di sole cinque sconfitte nel proprio cammino. Ankara è una squadra decisamente difficile da battere a casa sua, dove ha raccolto sette vittorie su nove partite disputate nel girone di Eurocup, inoltre ha vinto in cinque delle ultime sei giornate, quindi possiamo anche dire che i turchi sono pure in ottima condizione. I numeri non danno molta fiducia, per essere onesti, ma in una partita secca tutto è possibile, allora seguiamo le emozioni della diretta di Ankara Brescia…











