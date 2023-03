Diretta Ankara Civitanova/ Streaming video tv, Lube in Turchia (volley)

DIRETTA ANKARA CIVITANOVA: SERVE UNA VITTORIA ESTERNA!

Ankara Civitanova, in diretta dalla TVF SC Baskent Sports Hall naturalmente della capitale turca Ankara, si giocherà alle ore 17.00 italiane (le 19.00 locali) di questo pomeriggio, martedì 7 marzo 2023, come partita d’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile edizione 2022-2023. Siamo ormai giunti ad un livello molto alto, frase migliori otto squadre della pallavolo europea: la Cucine Lube Civitanova ne fa parte con pieno merito e potrebbe anzi essere anche favorita sulla carta contro i turchi dell’Halkbank Ankara, ma bisogna naturalmente dimostrarlo in questo doppio confronto che emetterà il proprio verdetto decisivo naturalmente settimana prossima, dopo il ritorno nelle Marche.

La diretta di Ankara Civitanova sarà comunque un appuntamento già molto significativo per gli uomini di Gianlorenzo Blengini, che con una vittoria esterna metterebbero decisamente in discesa la strada verso le semifinali di Champions League, che speriamo di colorare il più possibile di azzurro dopo che le nostre tre rappresentanti sono uscite tutte vincitrici dai rispettivi gironi, evitando così il turno supplementare degli spareggi. Lo stesso discorso vale comunque anche per i turchi, quindi ci attende un quarto di finale decisamente intrigante, come d’altronde è giusto che sia: che cosa ci dirà il campo nella diretta di Ankara Civitanova?

ANKARA CIVITANOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Ankara Civitanova il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Ankara Civitanova in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA ANKARA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Ankara Civitanova, dobbiamo ricordare il cammino innanzitutto della Cucine Lube Civitanova nel girone C di Champions League. Il ruolino di marcia per la formazione marchigiana era stato praticamente perfetto: c’era stato qualche brivido al debutto, con la vittoria casalinga per 3-2 contro i portoghesi del Benfica, ma poi Civitanova è andata a vincere 1-3 a Tours, con lo stesso risultato nella terza giornata a Roeselare, per poi vincere 3-0 in casa contro i francesi, sigillare definitivamente il primo posto con lo 0-3 a Lisbona e infine prendersi l’ulteriore soddisfazione di chiudere il girone con sole vittorie grazie al 3-2 casalingo contro i belgi.

Di fronte ci sarà l’Halkbank Ankara, che a sua volta ha evitato i playoff avendo vinto il girone B, ma non ha lo status di testa di serie nei quarti perché è stata la peggiore prima dei cinque gironi e quindi è stata abbinata a un’altra prima e deve giocare l’andata in casa. Ankara aveva ottenuto 13 punti con cinque vittorie e una sconfitta, al termine di un gruppo combattuto con i tedeschi del Berlino e i polacchi dello Zawiercie, con ben due vittorie al tie-break che hanno fatto la differenza in favore dei turchi. Un quarto di finale tra due vincitrici nella fase a gironi della Champions League è certamente nobilissimo: siamo davvero curiosi di scoprire quali risposte ci darà la diretta di Ankara Civitanova…

