DIRETTA ANKARA MILANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Ankara Milano che sta finalmente per cominciare, possiamo fare un breve recap del tabellone di volley Champions League perché, come anche nelle stagioni precedenti, la strada verso la finale è già virtualmente composta. Ricordiamo che Saint Nazaire si è qualificata al playoff come migliore terza, e gioca contro l’Olympiakos che è giunto alle spalle di Monza nel girone; il Vero Volley e Perugia, essendo le due “peggiori” prime, si affronteranno tra loro nei quarti e in semifinale potrebbero incrociare proprio Milano, perché la vincente della sfida tra Ankara e Allianz se la dovrà vedere con il Projekt Varsavia che è stata la migliore delle prime.

Si prospetta una semifinale tutta polacca nella metà alta del tabellone: il già citato Zawiercie nei quarti pescherà comunque una tedesca (Luneburg o Berlino), per lo Jastrzebski finalista delle ultime due edizioni, e sconfitto prima dallo Zaksa e poi da Trento, avremo Saint Nazaire o Olympiakos, per l’appunto. Prima però abbiamo un Powervolley a caccia di quarti di finale, dunque possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo della capitale turca perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, quello in cui la diretta Ankara Milano prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA ANKARA MILANO

Non avrete a disposizione una reale diretta tv per Ankara Milano, si tratterà infatti di una diretta streaming video attraverso la piattaforma DAZN, la cui attivazione è ovviamente riservata agli abbonati.

ANKARA MILANO: BISOGNA FARE RISULTATO!

La diretta Ankara Milano ci fa compagnia alle ore 15:00 di mercoledì 12 febbraio 2025: presso il Basket Voleybol Salonu della città turca è arrivato il momento dell’andata playoff di volley Champions League 2024-2025, il Powervolley Milano è l’unica squadra italiana a doverlo giocare e incrocia in questo turno intermedio una compagine che nel girone ha affrontato due volte Perugia, tra l’altro battendola al Pala Barton (al tie break) anche se si trattava dell’ultima giornata e la Sir Safety era già ampiamente qualificata come prima, ma anche la squadra turca per il quoziente set si era presa il pass quantomeno per il playoff.

Il successo ha cambiato ben poco; per Milano invece il primo turno di Champions League è stato tutto sommato positivo, va però detto che le due sconfitte rimediate dallo Zawiercie hanno fatto vedere come all’Allianz manchi forse ancora qualcosa per rivaleggiare davvero con le corazzate europee, adesso contro l’Halkbank ci potrebbe essere una bella occasione per timbrare i quarti di fiale ma sarà difficile, vedremo intanto come andrà la diretta Ankara Milano nella quale per i lombardi sarà importante fare risultato in vista della partita di ritorno, che potrebbe consegnare un bellissimo traguardo.

DIRETTA ANKARA MILANO: POWERVOLLEY PER I QUARTI

Anticipando la diretta Ankara Milano bisogna ricordare che la formula della Champions League, per quanto riguarda la fase ad eliminazione diretta, prevede una partita di andata e una di ritorno: per determinare la squadra qualificata fa fede il “punteggio” delle vittorie, vale a dire 3-0 e 3-1 valgono tre punti mentre un successo al tie break ne vale due. Questo significa, per esempio, che se l’Halkbank dovesse vincere 3-0 oggi pomeriggio, a Milano basterebbe anche un 3-1 nella partita di ritorno per conquistare il golden set, che sarebbe un parziale a 15 di spareggio per determinare appunto il passaggio del turno.

Al netto di questo, l’Allianz ha una bella occasione: sicuramente l’Halkbank è un cliente davvero scomodo ma Milano sapeva che in ogni caso avrebbe pescato un’avversaria molto difficile con la quale fare i conti, eppure sarebbe bastato un set in più per affrontare Saint Nazaire che è la squadra francese che la stessa Ankara ha messo alle spalle nel girone, andando a vincere in trasferta dopo averci perso a domicilio. Questo conta poco adesso, bisogna mettersi comodi e fare il tifo nell’imminente diretta Ankara Milano.