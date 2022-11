Diretta Ankara Perugia/ Streaming video tv: Sir Safety favorita! (Champions League)

DIRETTA ANKARA PERUGIA: SIR SAFETY IN TURCHIA!

Ankara Perugia è in diretta dall’Ankara Selim Sirri Tarcan Spor Salonu, alle ore 18:00 italiane di mercoledì 16 novembre: il match è valido per la seconda giornata nel gruppo E di volley Champions League 2022-2023. L’approccio della Sir Safety al torneo è stato scintillante, ma c’erano ben pochi dubbi: settimana scorsa il 3-0 timbrato contro l’ACH ha dato il la perfetto alla competizione per la squadra di Andrea Anastasi, che però sa perfettamente come Perugia debba poi fare i conti con la fase ad eliminazione diretta, perché fino a questo momento gli umbri non sono mai riusciti a mettere le mani sulla Champions League.

Anche la partita di questa sera è da vincere: lo Ziraat Bankasi sulla carta avrebbe potuto rappresentare la seconda forza di questo girone, ma all’esordio ha perso 3-1 sul campo del Durener e dunque si trova già ad inseguire una potenziale qualificazione, che a questo punto appare complicatissima visto che la Sir Safety è nettamente superiore alla concorrenza. Vedremo però quello che succederà sul parquet turco tra poche ore, quando inizierà la diretta di Ankara Perugia; naturalmente per gli umbri è vietato sbagliare, nel frattempo noi possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali della partita di Champions League.

DIRETTA ANKARA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ankara Perugia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo la partita scelta, per questa giornata della Champions League, per essere mandata in onda tra le tre che riguardano le nostre tre rappresentanti nel torneo. Tuttavia va ricordato, come abbiamo già avuto modo di vedere, che tutti i match di questa competizione di volley maschile sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione in diretta streaming video, e in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA ANKARA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Per la diretta di Ankara Perugia bisogna dire innanzitutto che la Sir Safety è ancora imbattuta nel corso di questa stagione: in campionato è reduce dalla vittoria di Piacenza (3-1) e comanda la classifica con 5 punti di vantaggio su Trento pur avendo giocato una partita in meno. Ancora una volta quindi Perugia può andare in fuga e prendersi la vittoria della regular season; poi, come detto, il problema sarà affrontare il dentro o fuori (anche considerando che saranno serie di playoff) perché in quest’epoca recente la Sir Safety ha dimostrato di poter dominare le stagioni regolari per poi perdersi quando si fa sul serio.

Così è andata anche nell’ultima Champions League con le due vittorie su Trento nel girone e poi l’eliminazione per mano della stessa Itas in semifinale. La partita di questa sera contro Ankara va assolutamente vinta per portare a casa una larga fetta di qualificazione ai quarti; al netto di clamorosi imprevisti è abbastanza complicato pensare che Perugia possa mancare il primo posto nel girone (anzi, sulla carta dovrebbe vincere tutte le partite) ma chiaramente Anastasi e i suoi ragazzi non dovranno comunque sbagliare l’approccio ai match. Siamo curiosi di scoprire quello che succederà questa sera…











