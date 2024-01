DIRETTA ANKARA PIACENZA/ Video streaming tv: la situazione nel girone (Champions League, 10 gennaio 2024)

DIRETTA ANKARA PIACENZA: LA SITUAZIONE

Come già anticipato, andiamo a studiare in vista della diretta di Ankara Piacenza la situazione nel gruppo C di Champions League. La Gas Sales ha 9 punti ed è al comando: dopo la sconfitta interna contro i turchi ha battuto in casa Berlino e Benfica e intanto aveva già ottenuto il successo a Lisbona, ma anche contro la cenerentola portoghese le difficoltà non sono mancate in entrambe le partite. Al secondo posto con 8 punti troviamo proprio Ankara, che paga la sconfitta di Berlino: contro i tedeschi era arrivato un successo al tie break, e proprio quel punto conquistato tiene a galla i tedeschi che sono forti anche del successo contro il Benfica, e occupano la terza posizione con 7 punti.

Ora, sia Ankara che Berlino devono affrontare il Benfica: potremmo già segnare due vittorie nette – sulla carta – e dunque le due squadre salirebbero rispettivamente a 11 e 10 punti. A quel punto, Piacenza dovrà vincere almeno una delle due partite tra quella di stasera e quella nella capitale tedesca: il rischio è quello di affondare e arrivare terza nel girone, come detto 9 punti (se non 10 o 11) potrebbero bastare per arrivare al playoff ma sarebbe comunque una corsa con gli altri gironi, molto meglio chiudere il discorso e del resto il primo posto rimane sempre alla portata. (agg. di Claudio Franceschini)

ANKARA PIACENZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a una diretta tv di Ankara Piacenza, perché la Champions League di volley maschile non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; sappiamo tuttavia che i diritti per trasmettere i match di questa competizione sono stati acquistati da DAZN, dunque gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire la partita in questione in diretta streaming video, utilizzando i loro dispositivi mobili (PC, tablet e smartphone) e attivando qui i dati del proprio abbonamento, oppure sfruttando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

ANKARA PIACENZA: SFIDA DECISIVA!

Ankara Piacenza, che sarà in diretta dalla Baskent Volleyball Hall, si gioca alle ore 18:00 italiane di mercoledì 10 gennaio: partita valida per la quinta giornata nel gruppo C di volley Champions League 2023-2024, e sfida decisiva per la Gas Sales che va a caccia della qualificazione ai quarti di finale, ma in questo momento rischia anche di essere eliminata senza nemmeno disputare il playoff. Ankara è la squadra che all’andata ha vinto a Piacenza per 3-1: attualmente gli emiliani sono comunque primi in classifica ma in una situazione assolutamente equilibrata e ingarbugliata.

Servirà una grande prestazione per rimanere al comando delle operazioni: vincere questa sera con un risultato netto (cioè 3-0 o 3-1) consentirebbe a Piacenza di prendersi almeno il turno di spareggio ma perdere complicherebbe oltremodo le cose come vedremo in seguito, dunque ora noi aspettiamo che la diretta di Ankara Piacenza prenda il via e nel frattempo possiamo fare qualche rapido approfondimento sui temi principali che sono legati a questa delicatissima partita di Champions League.

DIRETTA ANKARA PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Ankara Piacenza è una partita davvero delicata per la Gas Sales: tornata a giocare in Champions League, la squadra emiliana si è trovata in un girone complicato e la sconfitta casalinga subita dai turchi all’esordio ha alzato ancor più l’asticella. Il punto per Piacenza, come già detto, non è nemmeno quello di qualificarsi direttamente ai quarti di finale ma di andare a prendersi il playoff: certo avendo fatto 9 punti nelle prime quattro giornate è un ottima cosa, e quindi almeno il pass come miglior terza non dovrebbe sfuggire.

Questo però significherebbe dover affrontare una squadra tosta nel playoff; sicuramente la Piacenza di Andrea Anastasi ha tutte le carte in regola per vincere il girone perché ha la capacità di fare percorso netto, tuttavia il fatto che debba affrontare due trasferte contro avversarie di livello non depone a favore della Gas Sales almeno guardando il calendario del gruppo C. Insomma: bisogna stringere i denti e dare il massimo, poi la prossima settimana si tireranno le somme sul percorso…











