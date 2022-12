Diretta Antalyaspor Napoli/ Streaming video tv: prima amichevole per Spalletti!

DIRETTA ANTALYASPOR NAPOLI: RIPRESA PER SPALLETTI!

Antalyaspor Napoli è in diretta dal Regnum Carya Resort, alle ore 18:45 di mercoledì 7 novembre (le 20:45 in Turchia): è la prima di due amichevoli che la squadra partenopea disputerà qui, in preparazione alla ripresa della Serie A che comunque avverrà tra circa un mese. Mentre sono in corso i Mondiali, il Napoli corre per mantenere saldo il suo dominio sul campionato: l’ultima vittoria contro l’Udinese ha confermato 8 punti di vantaggio sul Milan e 10 sulla Juventus, una situazione più che ottimale per Luciano Spalletti che può concretamente sognare lo scudetto, e alla ripresa giocherà contro l’Inter.

Sarà anche questa una partita di fondamentale importanza, un altro test per un Napoli che in campionato non ha mai perso e che, ricordiamo, a febbraio sarà nuovamente impegnato in Champions League (contro l’Eintracht Francoforte), una competizione nella quale potrebbe anche arrivare in fondo per quanto mostrato sul campo. Adesso, aspettando che la diretta di Antalyaspor Napoli prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa le scelte che Spalletti potrebbe operare sul terreno di gioco, andando a leggere in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni dell’amichevole.

DIRETTA ANTALYASPOR NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Antalyaspor Napoli è compresa nell’abbonamento di DAZN: dunque i clienti di questa piattaforma potranno seguire la partita amichevole attraverso i loro dispositivi, ricordando che si tratterà di una visione in diretta streaming video. Il match sarà fruibile anche dai clienti Sky, ma in questo caso non sui canali tradizionali: la diretta di Antalyaspor Napoli sarà infatti acquistabile tramite il servizio on demand, al prezzo di 9,99 €.

PROBABILI FORMAZIONI ANTALYASPOR NAPOLI

Sono appena 4 i calciatori che Spalletti ha perso per i Mondiali: nella diretta Antalyaspor Napoli è ovviamente da capire se avremo in campo la formazione titolare (al netto delle assenze) o se invece il tecnico di Certaldo sperimenterà qualcosa. Ipotizziamo comunque un 4-3-3 che sia il migliore possibile, anche perché comunque non si gioca da tempo: dunque Meret sarà il portiere con una difesa i cui centrali saranno Ostigard e Juan Jesus (Rrahmani ha svolto lavoro differenziato), Di Lorenzo giocherà come terzino destro mentre sull’altro versante avremo Mario Rui.

A centrocampo mancheranno le due mezzali titolari, quindi quasi certamente giocherà Ndombélé al fianco del regista Lobotka, mentre l’altro interno in mediana potrebbe essere Spavone che di fatto farebbe le veci di Zielinski, avendo caratteristiche simili a quelle del polacco. Nel tridente offensivo possiamo aspettarci Politano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen, anche se in realtà vanno verificate le condizioni del georgiano che ha saltato le ultime partite di campionato; in alternativa Raspadori potrebbe giocare come laterale.











