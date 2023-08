ANTONELLA PALMISANO BRONZO/ Splendida medaglia nella 20 Km marcia! (Mondiali atletica 2023)

DIRETTA ANTONELLA PALMISANO 20 KM MARCIA: MEDAGLIA DI BRONZO!

Antonella Palmisano è splendida medaglia di bronzo nella 20 Km marcia ai Mondiali atletica 2023: a Budapest l’azzurra centra una grande impresa e ottiene un podio bellissimo per l’Italia, che dunque sale ancora nel medagliere. Gara intelligente quella della Palmisano, che tatticamente è stata impeccabile: è riuscita a rimanere nel gruppetto delle migliori e alla fine ha dovuto cedere l’onore delle armi soltanto a due avversarie, nello specifico la spagnola Maria Perez e l’australiana Jemima Montag.

Il crono di Antonella Palmisano è stato 1h27’26’’: battuta per 10 secondi dalla Montag mentre la Perez è arrivata di fatto in solitaria, rifilando 25 secondi alla medaglia d’argento. Dunque possiamo gioire nuovamente ai Mondiali atletica 2023 Budapest: dopo due giorni abbiamo già infilato due medaglie (l’altra è quella di Leonardo Fabbri, argento) e dopo la delusione di Massimo Stano, costretto al ritiro nella giornata di sabato, dalla marcia arriva una bella soddisfazione con il bronzo raccolto da Antonella Palmisano. (agg. di Claudio Franceschini)

ANTONELLA PALMISANO 20 KM MARCIA

La diretta di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest aprirà la giornata di oggi, domenica 20 agosto, perché già alle ore 7.15 della mattina ci sarà la partenza della gara che assegnerà il titolo iridato. Per l’Italia l’attesa è grande, appunto perché possiamo schierare la campionessa olimpico della specialità: Antonella Palmisano vuole tornare protagonista sulla distanza che le ha regalato il giorno più bello della carriera due anni fa sulle strade di Sapporo, mettendosi alle spalle un 2022 che dal punto di vista agonistico è stato “buttato” a causa dei problemi fisici che le hanno impedito di essere in azione sia ai Mondiali di Eugene sia agli Europei di Monaco di Baviera.

Ci sono quindi delle incognite, perché di fatto non vediamo in azione Antonella Palmisano ai massimi livelli proprio da quel mitico 6 agosto 2021 in terra nipponica, d’altronde la marcia è specialità molto delicata e con poche occasioni di mettersi in mostra. Il 2022 avrebbe regalato la grande occasione di Mondiali (rinviati di un anno) ed Europei a distanza di un mese fra loro, la marciatrice pugliese ha dovuto alzare bandiera bianca e oggi quindi la seguiremo con particolare simpatia, come merita una campionessa olimpica. Tutto questo premesso, adesso andiamo a presentare le info utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della 20 km di marcia con Antonella Palmisano ai Mondiali di atletica 2023…

DIRETTA ANTONELLA PALMISANO STREAMING VIDEO E TV 20 KM MARCIA MONDIALI ATLETICA 2023

La 20 km di marcia femminile ai Mondiali di atletica 2023 con Antonella Palmisano sarà visibile in diretta tv su Rai Due, che è naturalmente il canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA 20 KM DI MARCIA CON ANTONELLA PALMISANO AI MONDIALI DI ATLETICA 2023

DIRETTA ANTONELLA PALMISANO, 20 KM MARCIA MONDIALI ATLETICA 2023: IL CONTESTO

Antonella Palmisano quindi cercherà nella diretta della 20 km di marcia ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest innanzitutto di ritrovare le sensazioni giuste dopo lo stop: la gara di oggi naturalmente speriamo possa colorarsi di azzurro, ma in ogni caso dovrà darci anche risposte sull’avvicinamento della marciatrice pugliese verso le Olimpiadi di Parigi 2024, dove cercherà naturalmente di difendere il proprio titolo a cinque cerchi. In Giappone infatti l’oro olimpico era stato per Antonella Palmisano il coronamento di un quadriennio (diventato quinquennio) molto positivo, con un bronzo iridato nel 2017 e un altro terzo posto ma agli Europei nel 2018, sempre sui 20 km di marcia.

In particolare, a Londra 2017 il bronzo di Antonella Palmisano era stata addirittura l’unica medaglia per l’Italia in tutta la rassegna iridata. Ci aveva salvato, come tante altre volte, “santa marcia”, che poi è stata meravigliosa anche a Tokyo 2020 portando due ori su cinque e naturalmente anche l’anno scorso a Eugene con l’oro di Massimo Stano. Puglia in copertina quando si tratta di marciare, oggi finalmente di nuovo anche in campo femminile e allora siamo molto curiosi di scoprire cosa ci dirà stamattina la diretta di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia…











