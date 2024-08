Oggi – 1 agosto 2024 – l’appuntamento italiano è alle 9.20 nell’area del Trocadéro per osservare la diretta Antonella Palmisano e Eleonora Giorgi marcia femminile 20 km alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le nostre Antonella ed Eleonora si apprestano a regalare nuove emozioni al pubblico azzurro che spera di arricchire, grazie alle loro gesta, un medagliere già piuttosto corposo.

La diretta Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi in finale di marcia femminile 20 km alle Olimpiadi di Parigi 2024 parte con grandi aspettative dopo gli ultimi risultati delle nostre campionesse d’atletica. Già a Tokyo, al netto della categoria maschile, riuscimmo ad agguantare ben 5 medaglie; senza dimenticare i recenti successi ai campionati Europei. Dunque, per Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi si tratta di confermare la splendida striscia vincente delle ultime imprese sportive.

COME VEDERE LA DIRETTA ANTONELLA PALMISANO E ELEONORA GIORGI MARCIA FEMMINILE 20 KM, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Per Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi la diretta finale di marcia femminile 20 km alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà visibile in chiaro sui canali Eurosport dove, accedendo al sito, sarà disponibile anche la diretta streaming. In tv l’appuntamento con le azzurre sarà disponibile su Rai Due e anche su RaiPlay per la diretta streaming.

ANTONELLA PALMISANO E ELEONORA GIORGI MARCIA 20 KM OLIMPIADI PARIGI 2024: LE PROSPETTIVE

L’impresa di Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi nella marcia femminile 20 km alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà comunque ostica dal punto di vista delle forze in campo. Alla partenza ai piedi della Torre Eiffel non saranno solo le nostre azzurre a vantare il favore del pronostico. ‘Occhio’ alla Montesinos per la Spagna che già in passato ha dimostrato di essere una rivale agguerrita; stesso discorso per Vitoria Oliveira in corsa per il Portogallo.

Le prospettive per Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi nella marcia femminile 20 km alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono dunque in senso positivo per le nostre azzurre. Chiaramente, con i dovuti scongiuri, per entrambe le campionesse la speranza è che riescano ad occupare il podio e portare a casa nuove medaglie per l’Italia.