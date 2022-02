DIRETTA/ Anversa Reggio Emilia (risultato finale 101-59): che batosta in Europe Cup!

DIRETTA ANVERSA REGGIO EMILIA (RISULTATO FINALE 101-59)

Reggio Emilia Anversa 101-59: clamorosa batosta per la Unahotels nella sesta giornata del gruppo J di Europe Cup. Alla Lotto Arena la squadra di Attilio Caja, che fino a qui aveva sempre vinto nel girone della seconda fascia, subisce una ripassata storica: 42 punti di margine. Che la serata fosse difficile si era capito subito: nel primo quarto Anversa ha preso 12 punti di vantaggio che sono poi diventati 19 all’intervallo lungo, ma è stato il terzo periodo a scavare il reale solco con un parziale di 32-10 a favore dei belgi, che hanno definitivamente preso il controllo di una partita dominata. Non ha funzionato niente per Reggio Emilia: appena 59 punti segnati, il 24% dall’arco ma anche il 40,5% in area, 14 palle perse a fronte di 5 recuperi, il solo Michael Hopkins (13 punti e 8 rimbalzi) capace di giocare in un certo modo anche se molte delle statistiche sono migliorate a buoi ampiamente scappati.

Per Anversa arriva una vittoria che potrebbe anche valere la speranza di qualificarsi ai quarti di Europe Cup, per quanto comunque la missione resti difficile (i belgi chiudono 2-4 nel loro girone): ci sono 26 punti e 4 rimbalzi per un Markel Brown devastante dal perimetro (7/10), poi 15 punti e 7 rimbalzi per David Krutwig, ma in generale tutta la squadra belga ha girato alla perfezione dominando sotto i tabelloni (42-33) e chiudendo con il 48,3% da 3 punti. Reggio Emilia, che domenica sera sarà impegnata contro Treviso, deve immediatamente dimenticare questa brutta serata. (agg. di Claudio Franceschini)

ANVERSA REGGIO EMILIA: CAJA VEDE I QUARTI!

Anversa Reggio Emilia si gioca in diretta dalla Lotto Arena, alle ore 20:00 di mercoledì 9 febbraio: la partita è valida per la sesta giornata nel gruppo J di basket Europe Cup 2021-2022. La Unahotels tecnicamente chiudere il suo impegno in questa fase del torneo, ma in realtà dovrà poi giocare altre due partite; saranno ininfluenti qualora questa sera dovesse arrivare una vittoria in Belgio, altrimenti almeno una di quelle andrà vinta per garantirsi la qualificazione ai quarti di finale, comunque ad un passo visto che la classifica ci dice che Reggio Emilia ha vinto tre volte in altrettanti impegni.

Anversa invece è eliminata: ultima con una sola affermazione a fronte di quattro sconfitte, non può più sperare di ritagliarsi un posto nel tabellone ad eliminazione diretta di Europe Cup, ma questo ovviamente non significa che l’impegno sarà minore e dunque Attilio Caja dovrà stare attento a non sottovalutare l’impegno. Vedremo quindi cosa succederà nella diretta di Anversa Reggio Emilia, aspettando che la partita della Lotto Arena prenda il via proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata.

DIRETTA ANVERSA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Anversa Reggio Emilia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: nel nostro Paese infatti le partite di Europe Cup non vanno in onda, ma c’è comunque una buona notizia per tutti gli appassionati e i tifosi della Unahotels. Il match infatti, come gli altri della competizione, dovrebbe essere garantito in diretta streaming video dalla federazione europea di basket: bisognerà collegarsi alla pagina YouTube ufficiale della FIBA, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ANVERSA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Anversa Reggio Emilia: anche con due partite da recuperare per chiudere il secondo turno, possiamo dire senza timore di smentite che la Unahotels sia una delle favorite per vincere la Europe Cup, una manifestazione che del resto ha sempre visto brillare le nostre rappresentanti. Reggio Emilia in campionato arriva da una sconfitta abbastanza netta, e che ha anche rappresentato una delusione.

La Reggiana giocava a Brindisi, sul parquet di una squadra che aveva perso 8 delle ultime 10 gare di Serie A1, ma non è riuscita a contrastare l’intensità messa sul parquet dalla Happy Casa e così non ha potuto fare un passo avanti sostanziale verso un posto nei playoff, per quanto platonico possa essere in questo momento. In generale comunque Reggio Emilia sta disputando una stagione più che positiva, e adesso vedremo se riuscirà a conquistare il pass per i quarti di Europe Cup: alla fine Caja potrebbe aprire il suo ciclo reggiano come aveva fatto Max Menetti, ovvero con la vittoria di una coppa internazionale, ma per sapere se sarà davvero così dovremo chiaramente aspettare…

