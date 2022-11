Diretta Arabia Saudita Messico/ Streaming video Rai: Tricolor nei guai! (Mondiali)

DIRETTA ARABIA SAUDITA MESSICO: RENARD SOGNA!

Arabia Saudita Messico è in diretta dallo stadio Iconico di Losail: si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 30 novembre, ed è chiaramente uno spareggio per la qualificazione agli ottavi dei Mondiali 2022. Sogna la nazionale di Hervé Renard: nonostante la sconfitta subita dalla Polonia, l’Arabia Saudita è forte del miracolo sull’Argentina che la tiene in piena corsa per proseguire il cammino dopo il gruppo C, tuttavia il pareggio non basterebbe perchè la stessa Seleccion, vincendo la partita che si gioca in contemporanea, si prenderebbe il primo posto con la Polonia seconda appunto per la sfida diretta.

Situazione quasi disperata per il Messico, che peraltro non ha ancora segnato in questi Mondiali 2022: la Tricolor, ferma ad un punto e battuta dall’Argentina per 2-0, deve per forza di cose vincere e poi sperare che non venga fuori un pareggio nell’altro match, in caso di vittoria argentina però sarà decisiva la differenza reti rispetto alla Polonia (nel girone). Tutto ingarbugliato, la diretta di Arabia Saudita Messico ci dirà quello che succederà e allora scopriamo insieme in che modo i due CT potrebbero disporre le loro squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ARABIA SAUDITA MESSICO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arabia Saudita Messico viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Sport + che naturalmente è disponibile anche in alta definizione. Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO ARABIA SAUDITA MESSICO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ARABIA SAUDITA MESSICO

Essendo squalificato Al Malki, nella diretta Arabia Saudita Messico Hervé Renard si deve affidare ad un altro giocatore davanti alla difesa: potrebbe essere Al Hassan (oppure Otayf) mentre gli altri sarebbero confermati. Dunque ecco Al Amri e Al Boleahi davanti a Al Owais, con i due terzini che saranno Adbulhamid e Al Burayk; poi spazio a una linea sulla trequarti con Al Dawsari che largo a sinistra deve farsi perdonare il rigore sbagliato contro la Polonia, Al Buraikan a destra e i due centrali Al Najei e Kanno, che faranno da supporto alle spalle della prima punta, tecnicamente ancora Al Shehri.

Il Messico di Gerardo Martino si dispone con la difesa a tre: difficile individuare qualche sostituzione, forse vista la necessità di vincere potremmo vedere un modulo diverso con Lozano e Carlos Vega a supportare Raul Jimenez, ma in quel caso avremmo un centrocampista in meno (Chavez) con Guardado e Hector Herrera a fare da centrali mentre sulle corsie laterali correrebbero sempre Kevin Alvarez e Jesus Gallardo. In difesa invece si resta come al solito: Montes, Hector Moreno e Nestor Araujo si dispongono davanti al portiere Ochoa.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Arabia Saudita Messico, partita valida per il gruppo C dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale saudita vi permetterebbe di guadagnare 4,75 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della Tricolor, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,67 volte la vostra giocata sulla partita.

