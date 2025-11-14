Serie C, Diretta Arezzo Bra, streaming video tv: la squadra di casa ha perso solamente una partita fino a questo momento in campionato (14 novembre 2025)

DIRETTA AREZZO BRA (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Pericoloso ancora Arezzo prima con Cianci con un tentativo mancino e successivamente con il colpo di testa di Mawuli. Giallo per Fiordaliso.

Poche emozioni in questo primo tempo con la partita che si è sbloccata dopo nove minuti grazie alla rete di Pattarello. Dopo 45 minuti di gioco, le squadre vanno all’intervallo sul risultato di 1-0. (Marco Genduso)

DIRETTA AREZZO BRA (RISULTATO 1-0): PRIMO TEMPO

Comincia la sfida che vede scendere in campo Arezzo e Bra. Occasione da calcio da fermo per i toscani con Tavernelli che però non trova nessuno dei compagni al centro. calcio di rigore per l’Arezzo che si presenta dagli 11 m con Pattarello.

L’attaccante non sbaglia dal dischetto e porta in vantaggio ai suoi dopo solamente nove minuti. Tiro centrale non irresistibile che però c’entra la porta portando i suoi vantaggio. Cartellino giallo per Pautassi, autore dell’intervento irregolare. Cianci prova a raddoppiare ma non trova la porta. Al momento, solo Arezzo in campo. (Marco Genduso)

DIRETTA AREZZO BRA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Concentriamoci adesso sulla diretta di Arezzo Bra, cercando di capire chi tra queste due compagini avrà le maggiori possibilità di portare a casa il risultato grazie all’analisi delle statistiche sapientemente raccolte dalla nostra redazione. L’Arezzo continua a proporre un calcio propositivo: 56% di possesso medio, 1,8 xG, 1,5 xA, e una precisione di passaggio dell’86%. Il 65% delle azioni offensive nasce da triangolazioni centrali e inserimenti delle mezzali, con un baricentro alto (45 metri) e pressing coordinato (13,2 recuperi offensivi a gara).

Il Bra risponde con concretezza e fisicità: 48% di possesso, 1,5 xG, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore. Il 39% delle reti arriva da palla inattiva, mentre la squadra piemontese tende a crescere nei finali (46% dei gol dopo il 70’). Sul piano disciplinare, Arezzo più pulito (1,7 gialli di media), Bra più aggressivo (3,1 ammonizioni, 17,8 falli a gara). Detto questo via al prossimo aggiornamento della diretta di Arezzo Bra, il fischio di inizio sta per arrivare e noi non vogliamo perderlo ed insieme ad esso ovviamente il nostro commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA AREZZO BRA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Arezzo Bra, potrete farlo attraverso l’abbonamento a Sky. Questo vi permetterà di assistere alla diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

QUASI TESTA CODA

Una partita tra due squadre che hanno fin qui condotta una stagione molto diversa tra loro. La diretta Arezzo Bra, in programma venerdì 14 novembre 2025 alle ore 20:30, vedrà infatti sfidarsi la seconda in classifica contro la sedicesima.

L’Arezzo vanta 32 punti, uno in meno del Ravenna capolista. L’ultima nonché unica sconfitta è stata quella contro il Guidonia in casa mentre ora vanta una striscia positiva di nove risultati consecutivi tra cui il pareggio recente di Perugia.

Il Bra invece naviga in cattive acque, anche se ultimamente si era ripreso con i pareggi contro Pianese e Vis Pesaro più la vittoria importante sul campo del Rimini. La sfida dell’ultimo weekend però è una sconfitta ovvero il 2-1 col Pineto.

LE PROBABILI FORMAZIONI AREZZO BRA

L’Arezzo giocherà con il modulo 4-3-2-1 con Venturi in porta, protetto dal quartetto Perrotta, Gilli, Chiosa e Righetti. A centrocampo spazio a Guccione, Eklu e Chierico con la coppia Pattarello-Tavernelli sulla trequarti dietro a Cianci. .

Il Bra replica con l’assetto tattico 4-1-3-2. Renzetti tra i pali, difeso da Cucciniello, Santis, Sganzerla e Pautassi. Brambilla sarà il mediano con il terzetto composto da Lionetti, Baldini e Marca alle spalle dei centravanti Sinani e Biase.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AREZZO BRA

La squadra favorita per la vittoria finale è l’Arezzo a 1.18 contro il pareggio a 6 e il 2 fisso in favore del Bra a 13. Gol e No Gol rispettivamente a 2.52 e 1.44.