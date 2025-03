Diretta Arezzo Carpi (risultato 0-0): si comincia!

Siamo carichi per la diretta di Arezzo Carpi, ma purtroppo o per fortuna manca ancora un po’ al fischio di inizio della partita. Quindi, come di consueto, questa sarà l’occasione per spulciare qualche dato e statistica in merito alla partita che andremo a vedere. Cercando oltre alla favorita dal punto di vista statistico anche i vari pattern che si andranno a ripetere nel rettangolo verde. Iniziamo dai toscani, squadra molto propensa alla corsa come mostra il dato sui 7 km percorsi ogni giornata, questo però non da garanzie difensive e infatti la squadra ne subisce in media 1,1 ogni giornata.

DIRETTA/ Spal Arezzo (risultato finale 0-2): caduta ferrarese! (Serie C, 7 marzo 2025)

Nelle ultime tre però la squadra ha portato una media di 1,7 reti per partita, quasi il doppio rispetto alla media stagionale. Invece il Carpi sotto questo punto di vista sta vivendo una flessione, avendo infatti 1,3 gol medi ogni novanta minuti secondo il calcolo AVG, adesso invece è di 0,8. Vinceranno i padroni di casa? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Arezzo Carpi, il fischio di inizio sta per cominciare e noi non vogliamo perderlo con il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

Arezzo Sestri Levante (risultato finale 1-0): l'Arezzo la sblocca alla fine! (Serie C, oggi 1 marzo 2025)

Diretta Arezzo Carpi in streaming video, dove vedere la partita

Seguire la diretta Arezzo Carpi sarà trasmessa tramite i canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 258), o su cellulare e tablet con la piattaforme di diretta streaming video SkyGo o NowTv.

Arezzo Carpi, punti importanti in ottica playoff

La diretta Arezzo Carpi dello Stadio Città di Arezzo sarà valida per la trentunesima giornata e metterà in scena la sfida tra due squadre che stanno disputando una buona stagione, chi più e chi meno, e che sono in lotta per lo stesso obiettivo ovvero riuscire a centrare i playoff di fine stagione per provare a raggiungere la promozione in serie B, i padroni di casa sono già a buon punto visto che sono saldi all’interno della zona playoff al sesto posto con 49 punti e arrivando dalla vittoria 0-2 in casa della SPAL.

DIRETTA/ Rimini Arezzo (risultato finale 0-2): dominio aretino! (24 febbraio 2025)

Gli ospiti invece sono più indietro e in questo momento sarebbero fuori dal torneo di fine stagione, sono infatti undicesimi con 36 punti ma si presentano dalla vittoria 2-1 contro il Vis Pesaro, risultato che vorranno bissare.

Formazioni Arezzo Carpi, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Arezzo Carpi delle 18.30 i padroni di casa dovrebbero essere schierati dal tecnico Cristian Bucchi con un 4-3-3 che prevede Trombini in porta, Renzi e Righetti gli esterni bassi con Gilli e Chiosa difensori centrali a completare il reparto, Eklu, Guccione e Dezi in mezzo al campo e tridente offensivo composto da Pattarello e Tavernelli sulle fasce e Capello come punta centrale.

Gli ospiti invece potrebbero rispondere confermando il 4-2-3-1 di mister Cristian Serpini dell’ultima partita con Sorzi tra i pali, Rigo, Panelli, Zagnoni e Rossini in difesa, Mandelli e Contiliano i due mediani, trequarti formata da Cortesi e Amayah come esterni alti e Puletto trequartista alle spalle di Sall.

Scommessa Arezzo Carpi, quote e possibile risultato finale

La diretta Arezzo Carpi è una sfida difficile da pronosticare e che dovrebbe regalare una partita divertente con due squadre ben allenate e ben assortite che si sfidano per i 3 punti a viso aperto, ci si possono quindi aspettare diversi ribaltamenti di fronte e occasioni da gol da entrambe le parti, ad essere leggermente favorita è la squadra di casa ma solo per via di una posizione in classifica che vede i toscani più in alto rispetto agli avversari.

Secondo i bookmakers, come Sisal, il risultato più probabile è la vittoria dell’Arezzo tanto che la sua quota è di 1.70, la vittoria del Carpi invece è quotata 4.10 mentre il pareggio tra le due squadre ha una quota pari a 3.35.