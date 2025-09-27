Diretta Arezzo Carpi streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA AREZZO CARPI: LA CAPOLISTA PER VOLARE!

Per la diretta Arezzo Carpi siamo in campo alle ore 17:30 di sabato 27 settembre, in una partita che fa parte della settima giornata nel girone B della Serie C 2025-2026. La capolista torna a giocare per la fuga dopo la vittoria esterna sulla Pianese: l’Arezzo dunque ha assorbito molto bene il ko casalingo contro il Guidonia.

DIRETTA/ Pianese Arezzo (risultato finale 2-4): Chierico cala il poker! (oggi 23 settembre 2025)

Una partita che avrebbe potuto aprire qualche crepa dopo lo straordinario inizio, e che invece è servita per alimentare il fuoco vivo degli amaranto: quattro gol in trasferta e primo posto conservato insieme al Ravenna, con la possibilità di provare l’allungo e testare realmente i grandi sogni di promozione.

Proprio il Carpi è la squadra battuta dal Ravenna nel turno infrasettimanale: gli emiliani sono caduti al Cabassi appena dopo aver vinto sul campo della Sambenedettese, a proposito ci sono già due vittorie in trasferta per questa squadra che non ha ancora del tutto carburato, ma sta facendo meglio dello scorso anno.

DIRETTA/ Arezzo Guidonia (risultato finale 0-1): primo ko per la capolista! (Serie C, 19 settembre 2025)

Ora come andranno le cose nella diretta Arezzo Carpi? È quello che proveremo a scoprire nel corso di una partita che si annuncia comunque scoppiettante e magari anche piena di sorprese, intanto noi studiamola ancora meglio con l’analisi delle probabili formazioni e le scelte degli allenatori.

AREZZO CARPI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta Arezzo Carpi sarà disponibile sui canali di Sky Sport per tutti gli abbonati, con la diretta streaming video regolarmente fornita dal portale Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO CARPI

Cristian Bucchi cambierà nella diretta Arezzo Carpi? Qualcosa probabilmente sì: nel tridente Tavernelli, in gol dalla panchina, torna titolare a sinistra con Pattarello – doppietta martedì sera – che resta sulla corsia destra, Ravasio insidia Cianci nel ruolo di prima punta mentre in mezzo al campo ci provano sia Mawuli che Iaccarino, con Meli o Chierico che potrebbero lasciare il posto e Guccione ancora titolare. In difesa invece Gilli fa coppia centrale con Chiosa, a protezione del portiere Trombini; i due terzini dovrebbero essere De Col a destra e Righetti a sinistra, vedremo.

Video Juventus U23 Arezzo (2-3)/ Gol e highlights: Ravasio regala la vittoria

Per quanto riguarda Stefano Cassani, il suo Carpi gioca con il 3-4-2-1 nel quale Rossini, Zagnoni e Panelli sono i difensori che si fanno anche aiutare da Cecotti e Rigo in fase di non possesso, Sorzi è il portiere e nel reparto di mezzo Rosetti e Amayah possono avere la meglio su Pietra e Casarini che rappresentano le opzioni alternative. Andiamo poi sulla trequarti dove Cortesi e Riccardo Forte devono vincere la concorrenza di Mahrani e magari un Figoli che agisca avanzato, uno tra Abdoulaye Sall e Gerbi giocherà come prima punta la difficile partita contro l’Arezzo capolista del girone B.