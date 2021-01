Diretta/ Arezzo Cesena (Serie C) streaming video e tv: per tornare ai 3 punti

DIRETTA AREZZO CESENA: ROMAGNOLI FAVORITI E IN FORMA

Arezzo Cesena, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 15.00 in programma presso lo stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Le due squadre cercheranno il ritorno alla vittoria dopo aver iniziato il 2021 con un pareggio. 1-1 a Ravenna per l’Arezzo che ha messo in fila il secondo pareggio di fila, il terzo nelle ultime 4 partite di campionato. I toscani restano però da soli all’ultimo posto in classifica nel girone, con l’unica partita vinta finora che resta quella sul campo dell’Imolese del 28 novembre scorso. Il Cesena invece dopo aver chiuso l’anno con 4 vittorie di fila ha pareggiato in casa senza reti conto il Sudtirol. 0-0 contro una squadra che comunque corre con i bianconeri per il primo posto in classifica nel raggruppamento, con l’ennesimo cambio della guardia consumatosi al primo posto domenica scorsa, con il Modena che ha preso il primato. Ma il Cesena è comunque a -4 dal primo posto e dovrà cercare di sfruttare l’impegno in casa dell’ultima classifica, per quanto affamata di punti.

La diretta tv di Arezzo Cesena non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Le probabili formazioni della sfida tra Arezzo e Cesena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. I padroni di casa allenati da Andrea Camplone scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Sala; Luciani, Baldan, Cherubin, Benucci; Arini, Di Paolantonio; Belloni, Sussi, Cutolo; Zuppel. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da William Viali con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Nardi; Longo, Maddaloni, Ciofi, Favale; Ardizzone, Collocolo, Steffè; Russini, Bortolussi, Capanni.

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie C tra Arezzo e Cesena. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 3.95, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 3.30 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 1.90 la posta scommessa.

