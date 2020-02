Diretta Arezzo Como/ Streaming video tv: gli amaranto verso i playoff (Serie C)

Arezzo Como, che verrà diretta dal signor Sajmir Kumara e si gioca domenica 9 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Dopo l’ultimo pareggio in casa dell’Albinoleffe i toscani hanno messo in fila il loro terzo risultato utile consecutivo, restando agganciato al nono posto e alla zona play off, con il Como, diretto avversario di turno, che insegue a un solo punto di distanza. I lariani nell’ultimo turno di campionato si sono fatti sorprendere in casa dalla Pistoiese interrompendo una serie di 5 risultati utili consecutivi. Il Como resta comunque a ridosso dei play off e capace di mantenere un rendimento comunque lusinghiero per una neopromossa. Pareggio senza reti all’andata allo stadio Sinigaglia nel match d’andata tra le due formazioni mentre l’ultimo precedente ad Arezzo risale al 28 agosto 2016, terminato con un pari 2-2. L’Arezzo non batte il Como in casa dal 26 novembre 2000, 2-1 per gli amaranto il risultato finale, ultima vittoria del Como ad Arezzo risalente allo 0-1 del 6 dicembre 2014.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Como non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO COMO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Arezzo Como, domenica 9 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Arezzo, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. L’Arezzo allenato da Di Donato dovrebbe scegliere il 4-4-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Pissardo; Luciani, Ceccarelli, Baldan, Corrado; Piu, Tassi, Foglia, Caso; Cutolo, Gori. Il Como guidato in panchina da Banchini sarà chiamato a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Facchin; Bovolon, Toninelli, Crescenzi; H’Maidat, Celeghin, Bellemo, Raggio Garibaldi, De Nuzzo; Gabrielloni, Ganz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Arezzo e Como, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.10, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.05 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 3.50. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.55.



