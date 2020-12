Diretta/ Arezzo Fano (Serie C) streaming video e tv: è già scontro salvezza

DIRETTA AREZZO FANO: TOSCANI LEGGERMENTE FAVORITI

Arezzo Fano, in diretta presso lo stadio Città di Arezzo in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero della dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. E’ già sfida salvezza tra due formazioni in difficoltà, il Fano penultimo assieme al Ravenna a quota 10 punti, 3 lunghezze indietro l’Arezzo, ultimo da solo nel girone B. I toscani non riescono a cambiare passo, finora con un solo punto conquistato nelle ultime 4 sfide di campionato, reduci da un ko interno contro il Modena nel weekend. Il Fano invece ha conquistato 5 punti nelle ultime 3 uscite, pareggiando a Pesaro, battendo in casa il Legnago Salus e fermando sul pari la Feralpisalò domenica scorsa. La difesa resta il grande punto debole degli aretini, già 30 i gol incassati in questo campionato, mentre il problema del Fano resta un attacco capace finora di realizzare solo 9 reti, il peggiore del girone B a pari merito con quelli di Fermana ed Imolese.

DIRETTA AREZZO FANO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Fano sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO FANO

Le probabili formazioni di Arezzo Fano, sfida che andrà in scena presso lo stadio Città di Arezzo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Camplone con un 3-5-2: Sala; Borghini, Cherubin, Baldan; Luciani, Bortoletti, Belloni, Arini, Benucci; Cutolo, Pesenti. Gli ospiti guidati in panchina da Flavio Destro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3: Meli; Cargnelutti, Brero, Zigrossi, Paolini; Scimia, Amadio, Carpani; Ferrara, Barbuti, Baldini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Arezzo e Fano, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.05, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA