Diretta/ Arezzo Fermana, streaming video tv: i granata vogliono i playoff (Serie C, 24 marzo 2024)

DIRETTA AREZZO FERMANA, GIALLOBLU ULTIMISSIMI

La diretta Arezzo Fermana, in programma domenica 24 marzo alle ore 14:00, racconta della 33esima giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa arrivano da tre vittorie nelle ultime quattro: 3-0 all’Ancona, 2-1 alla Vis Pesaro e infine il 3-1 sul campo del Pineto. L’unica sconfitta è stata per 2-0 a Gubbio il 5 marzo.

Video/ Fermana Sestri Levante (1-1) gol e highlights: Petrungaro risponde a Forte (17 marzo 2024)

La Fermana invece non vince dal lontano 26 gennaio, giorno del 3-1 in casa della Recanatese. Da quella sfida sono arrivati solamente 5 punti in 9 partite frutto dei pareggi contro Spal, Entella, Olbia, Pineto e Sestri Levante. La Fermana è ultima in classifica a 22 punti, -14 dalla Spal che è la prima tra le squadre salve.

Diretta/ Fermana Sestri Levante (risultato finale 1-1): la riprende Petrungaro (Serie C 17 marzo 2024)

AREZZO FERMANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arezzo Fermana sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Arezzo Fermana sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

AREZZO FERMANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Fermana vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. Tra i pali Trombini, difesa a quattro con Donati, Lazzarini, Chiosa e Coccia. In mediana Damiani e Settembrini con Pattarello, Guccione e Gaddini dietro all’unica punta Gucci.

DIRETTA/ Pineto Arezzo (risultato finale 1-3): Pittarello ne fa due! (Serie C, 17 marzo 2024)

La Fermana replica con l’assetto tattico 4-4-2. In porta Borghetto, pacchetto arretrato composto da Heinz, Fort, Santi e Petrelli. Pistolesi e Petrungaro agiranno da esterni con Scorza e Giandonato in mediana. In attacco spazio a Giovinco e Sorrentino.

AREZZO FERMANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arezzo Fermana danno favorita la squadra di casa a 1.50. Secondo sisal, la X è data a 3.80 mentre il 2 fisso è a 6.25.

L’Over 2.5 viene quotato a 2.10 mentre l’Under alla stessa soglia è a 1.62. Infine il Gol è a 2.20 mentre il No Gol a 1.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA