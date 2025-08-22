Serie C, Diretta Arezzo Forlì, streaming video tv: le due formazioni hanno iniziato entrambe con il piede giusto in Coppa Italia Serie C (22 agosto 2025)

DIRETTA AREZZO FORLÌ, ESORDIO STAGIONE FELICE

Riparte il calcio italiano, Serie C compresa: la diretta Arezzo Forlì rappresenta per entrambe le squadre l’esordio stagionale in campionato dopo che entrambe hanno già giocato in Coppa Italia Serie C. Il match andrà in scena venerdì 22 agosto 2025 alle ore 21:15.

Dopo la vittoria di prestigio contro il Napoli in amichevole, l’Arezzo si è confermata con il Mantova e ha pareggiato con il Vivi Altotevere. Al primo appuntamento ufficiale non ha deluso le aspettative in Coppa Italia Serie C, battendo 2-1 il Bra in rimonta con le reti di Eklu e Chierico.

Successo importante sempre in coppa nazionale di categoria anche per il Forlì che ha stupito tutti mettendo a referto una vittoria di carattere contro la Virtus Verona per 3-2 grazie alle reti di Farinelli, Petrelli e Macri dopo una pre-season da 0 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte.

DOVE VEDERE DIRETTA AREZZO FORLÌ, STREAMING VIDEO

La diretta Arezzo Forlì e il resto del campionato di Serie C 2025/2026 potranno essere seguiti su Sky tramite abbonamento al pacchetto Calcio. La diretta streaming è fornita dall’applicazione Sky Go, scaricabile su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI AREZZO FORLÌ

L’Arezzo scenderà in campo con il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Venturi, difeso dal quartetto Renzi, Gilli, Chiosa e Righetti. Guccione e Chierico saranno le mezzali con Mawuli mediano. In attacco spazio a Pattarello, Ravasio e Tavernelli.

Il Forlì replicherà con lo stesso identico assetto tattico. Martelli sarà il portiere titlare con Manetti e Cavallini terzini e L. Saporetti-Elia coppia centrali. In mediana troveremo Macrì, Menarini e Scorza con trio d’attacco formato da S. Sporetti, Petrelli e Farinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AREZZO FORLÌ

La vittoria dell’Arezzo la potete trovare a quota 2.00 contro il 2 fisso per il Forlì a 3.60 e la X a 3.15. Gol e No Gol rispettivamente a 2.00 e 1.70.