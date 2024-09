DIRETTA AREZZO GUBBIO, OSPITI IMBATTUTI

Due formazioni in salute si sfidano per la sesta giornata di Serie C. La diretta Arezzo Gubbio vedrà le squadre darsi battaglia in un periodo di forma particolarmente positivo in questa sfida di martedì 24 settembre 2024 alle ore 20:45.

L’Arezzo ha risposto presente ai primi due turni di Coppa Italia Serie C, eliminando Vis Pesaro e Ascoli nei tempi regolamentari. In campionato ci sono state due sconfitte dopo l’esordio positivo col Campobasso, ma ultimamente i due 1-0 contro Legnago e Pontedera hanno dato fiducia.

Il Gubbio ha vinto le prime due giornate contro il Sestri Levante e la Lucchese, entrambe per 1-0. Questi sono stati gli unici due successi fino a questo momento dato che contro Ternana, Perugia e Campobasso sono arrivati tre pareggi.

DOVE VEDERE DIRETTA TV AREZZO GUBBIO, STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Arezzo Gubbio dovrete essere necessariamente abbonati a Sky oppure a NOW, le uniche soluzione per vedere il match.

Stesso discorso per la diretta Arezzo Gubbio in streaming che rimarrà dunque di proprietà delle due emittenti attraverso le rispettive applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI AREZZO GUBBIO

Ora è il momento di andare a vedere le probabili formazioni della diretta Arezzo Gubbio. I padroni di casa si schiereranno con il modulo 3-5-2 con Trombini. Il terzetto difensivo è composto da Renzi, Gigli e Montini mentre gli esterni di centrocampo saranno Lazzarini e Rigetti. Nella zone nevralgica ecco Eklu, Chierico e Tavernelli mentre la coppia sarà Pattarello-Ogunseye.

Replica il Gubbio con il 3-4-2-1: Venturi tra i pali, protetto da Tozzuolo, Rocchi e Pirrello. Da destra verso sinistra, il centrocampo sarà formato da Corsinelli, Rosaia, Proietti e David. Sulla trequarti confermata la presenza del duo Misto e D’Ursi dietro a Tommasini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AREZZO GUBBIO

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse Arezzo Gubbio. A partire favorita è la squadra di casa a 2.20, nettamente meno della quota 3.30 relativo al 2 fisso in favore degli ospiti. Il segno X del pareggio è dato a 2.90.

Andiamo ora a vedere Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.55 e 1.43. Ampio scarto anche tra Gol (2.10) e No Gol (1.58).