Presentazione della diretta Arezzo Gubbio, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA AREZZO GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Si apre la giornata di Serie C del girone centrale con la diretta di Arezzo Gubbio, ma prima di immergerci nella partita diamo un’occhiata a quelle che sono le statistiche pre match delle due compagini, in maniera tale da capire chi tra queste due avrà davvero il pallino del gioco. L’Arezzo sta mostrando un ottimo rendimento casalingo, con 4 vittorie nelle ultime 5 in casa e una media di 1,7 gol segnati al Comunale. Gli amaranto costruiscono attraverso il possesso (circa 55% di media) e prediligono gli inserimenti centrali, con 1,4 expected goals (xG) a gara.

Il Gubbio, invece, arriva con numeri difensivi eccellenti: appena 0,8 gol subiti di media e il 75% di duelli difensivi vinti, grazie a una linea arretrata molto compatta e fisica. Tuttavia, in fase offensiva la squadra eugubina tende a essere prevedibile, con il 60% delle azioni che si sviluppano sulle corsie esterne. Sarà un duello tattico tra chi vuole fare la partita e chi punta a colpire di rimessa. Attenzione alle palle inattive: entrambe le squadre segnano circa 1 gol ogni 3 corner a favore. Adesso via al commento live della diretta di Arezzo Gubbio, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Arezzo Gubbio, dove vedere la partita

La diretta Arezzo Gubbio sarà giocata alle 20.30 e come di consueto per le sfide della competizione sarà visibile in contemporanea anche da casa propria grazie ai servizi di Sky Sport che per i suoi abbonati trasmetterà sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 251) oltre che in streaming sulle piattaforme NowTv e SkyGo di sua gestione.

Umbri a caccia di continuità

Nella nona giornata del girone B di Serie C scenderà in campo la diretta Arezzo Gubbio allo Stadio Città di Arezzo, una sfida che permetterà di vedere all’opera la capolista della competizione contro una delle veterane da più tempo nel campionato, i toscani sono riusciti fino ad oggi ad essere quasi perfetti avendo conquistato sette vittorie sulle otto partite disponibili, sporcate solo da una sconfitta, sono poi abili a subire pochi gol e allo stesso tempo a realizzarne diversi per vincere gli incontri, anche se la scorsa settimana è arrivata solo una vittoria 0-1 in casa del Rimini.

Per gli umbri invece il campionato non è stato positivo nella stessa maniera visto che di punti ne sono stati raccolti solamente tredici e le vittorie sono state solamente tre, nonostante questo però è saldo il loro posto in zona playoff, l’obiettivo prefissato dalla dirigenza, e che con la giusta costanza nei risultati, anche dopo il pareggio 1-1 con il Pontedera, potrà essere raggiunto.

Arezzo Gubbio, probabili formazioni

Per affrontare al meglio la diretta Arezzo Gubbio i due tecnici cercheranno di mettere in campo la formazione migliore a loro disposizione che soprattutto per Cristian Bucchi significa proporre ancora una volta il 4-3-2-1 che gli ha portato grande fortuna fino ad adesso con Venturi tra i pali, Perrotta e Righetti come terzini con Gilli e Chiosa centrali, Guccione, Eklu e Chierico in mezzo al campo, Tavernelli e Pattarello trequartisti alle spalle dell’unica punta Cianci.

Per Domenico Di Carlo invece potrebbe essere qualche cambio aggiuntivo per provare a ottenere un risultato insperato, verrà comunque mantenuto il 3-5-2 nel quale dovrebbero esserci Bagnolini in porta, Bruscagin, Signorini e Bitonto in difesa, Niang, Rosaia, Carraro, Hraierch e Tentardini a centrocampo, La Mantia e e Tommasini in attacco.

Arezzo Gubbio, pronostico finale

Secondo bookmakers e addetti ai lavoro è dato quasi per scontato che la diretta Arezzo Gubbio termini con la vittoria da parte dei toscani che faranno fruttare al massimo lo stato di forma praticamente perfetto dei loro giocatori e la maggior completezza e competitività di una rosa costruita per la promozione. Per gli umbri la gara sarà decisamente più difficoltosa soprattutto in fase difensiva dove potrebbero essere vittima di numerosi assalti della squadra padroni di casa, dovranno quindi riuscire a limitare i danni e a colpire in contropiede sfruttando le poche occasioni che gli avversari gli offriranno.