DIRETTA AREZZO GUIDONIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via la diretta Arezzo Guidonia, che rappresenta un inedito nel panorama del calcio italiano: primo incrocio di sempre tra queste due squadre e anche prima assoluta in cui Cristian Bucchi e Ciro Ginestra si affrontano come allenatori. Del secondo tra l’altro bisognerebbe anche dire che è entrato in carica il 15 gennaio 2015, dunque a metà dello scorso campionato: all’epoca il Guidonia Montecelio era sesto in classifica nel girone G di Serie D, con il nuovo allenatore ha messo insieme 12 vittorie, due pareggi e la sola sconfitta contro il COS andando a prendersi una meritatissima promozione.

In particolare a decidere è stata la striscia di sei vittorie consecutive tra il 23 marzo e il 27 aprile, ma prima ancora il Guidonia aveva battuto la Gelbison in una fondamentale sfida diretta; in Serie C ovviamente Ginestra deve innanzitutto pensare alla salvezza, e oggi contro un Arezzo a punteggio pieno sarà durissima ma attenzione alle sempre possibili sorprese. A noi non resta quindi che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, dove finalmente la diretta Arezzo Guidonia sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Arezzo Guidonia, dove seguire la partita streaming video

La diretta Arezzo Guidonia in quanto una delle gare d’anticipo sarà giocata alle 20.30 e in contemporanea sarà anche trasmessa in televisione per tifosi e appassionati grazie ai servizi di Sky Sport, gli utenti abbonati quindi potranno sintonizzarsi al canale Sky Sport o collegarsi allo streaming su SkyGo o NowTv per godersi lo spettacolo.

Amaranto a caccia del cinque su cinque

Tra le partite che apriranno la quinta giornata del girone B di Serie C ci sarà la diretta Arezzo Guidonia che metterà di fronte l’attuale capolista del torneo contro una delle neopromosse dalla Serie D che sta cercando di guadagnarsi un posto tra le squadre che anche il prossimo anno parteciperanno allo stesso girone. I toscani padroni di casa sono fin qui stati perfetti e in quattro partite hanno ottenuto 12 punti, vincendo e convincendo in ogni partita, l’ultima delle quali li ha visti conquistare allo scadere la vittoria 2-3 in casa della Juventus Next Gen.

Per i laziali invece l’inizio del campionato è stato complicato per via di alcune difficoltà incontrate in quanto squadra abituata ad un altro livello delle sue avversarie, nella scorsa giornata è arrivata la seconda sconfitta stagionale con l’1-2 casalingo contro il Ravenna che ha fatto sprofondare la squadra al limite della zona playoff.

Arezzo Guidonia, probabili ventidue in campo

Nelle formazioni in campo per la diretta Arezzo Guidonia ci si possono aspettare cambi importanti per quanto riguarda il tecnico dei laziali mentre i toscani dovrebbero proporre ancora una volta la squadra che ha portato fino a qui solo vittorie, Cristian Bucchi confermerà il suo 4-2-3-1 con Venturi in porta, De Col, Gilli, Chiosa e Tito in difesa, Eklu e Guccione in mediana, Pattarello, Chierico e Tavernelli sulla trequarti e Cianci in attacco. La risposta di Ciro Ginestra invece arriverà con un 3-5-2 nel quale saranno in campo Stellato come portiere, Malomo, Cristini ed Esempio come difensori, Zappella, Tessiore, Santoro, Tascone ed Errico come centrocampisti e Spavone insieme a Bernardotto come attaccanti.

Pronostico Arezzo Guidonia, possibile esito finale

Non ci sono dubbi che nella diretta Arezzo Guidonia la squadra toscana parta come la favorita non solo per il momento di forma che sta vivendo che li vede in testa alla classifica con punteggio pieno, ma anche e soprattutto per la maggiore abitudine a giocare in questa categoria e per la rosa ricca di giocatori di maggior livello. I laziali però cercheranno in tutti i modi di strappare dei punti per essere la prima squadra in grado di contrastare gli amaranto e soprattutto per riuscire ad uscire dalla crisi di risultati che stanno vivendo ultimamente e fare un passo ulteriore verso la salvezza.