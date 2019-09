Diretta Arezzo Juventus U23/ Streaming video e tv: recupero 3^ giornata (Serie C)

Arezzo Juventus U23 si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 18 settembre: si tratta del recupero nella terza giornata del girone A di Serie C 2019-2020. La partita, inizialmente fissata per domenica 8 settembre, è stata rinviata su richiesta della società bianconera, che nella finestra dedicata alle nazionali avrebbe perso troppi giocatori; dunque si scende in campo questa sera, nel frattempo la squadra B della Juventus ha raccolto il primo punto del campionato pareggiando contro la Pro Patria ma sa di dover affrontare una formazione che si candida alla promozione e comunque è di primo livello nel girone A. L’Arezzo è reduce dal pareggio racimolato sul campo della Pergolettese; in precedenza aveva inaugurato la stagione battendo il Lecco ma poi era caduto a sorpresa a Grosseto (contro la Pianese), dunque si trova già costretto a recuperare terreno in classifica. Aspettando la diretta di Arezzo Juventus U23, vediamo come gli allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco per questo recupero di Serie C, valutando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Juventus U23 non sarà trasmessa sui canali della televisione ufficiale: come sempre le partite della Serie C – anche di Coppa Italia – sono esclusiva della piattaforma elevensports.it, che dunque fornirà anche le immagini per questa serata dedicata al recupero. Dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete seguire la partita in diretta streaming video se abbonati al servizio, ma in alternativa potrete anche acquistare il singolo evento che ha un prezzo fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO JUVENTUS U23

Daniele Di Donato deve fare a meno del suo portiere Pissardo, espulso domenica e dunque squalificato: il suo posto in Arezzo Juventus U23 lo prenderà Daga, che farà il suo esordio visto che il rosso è arrivato a sostituzioni completate. Qualche cambio potrebbe esserci: in difesa Nolan potrebbe affiancare Luciani con Luca Mosti e Baldan sugli esterni, a centrocampo si candida Tassi che può sostituire uno tra Picchi e Foglia lasciando invece le corsie laterali a Rolando e Belloni. Davanti, possibile turnover per Cutolo o Cheddira: scalpitano Gori e Piu che potrebbero anche giocare insieme. Fabio Pecchia schiera la Juventus U23 con un 4-3-3 nel quale Alcibiade e Coccolo proteggono Loria, con Rosa e Beruatto sempre favoriti per le corsie anche se Rafael Fonseca reclama spazio e potrebbe averlo; Idrissa Touré il riferimento centrale con Clemenza e uno tra Zanimacchia e Portanova ai suoi lati, nel tridente invece possibile maglia da prima punta per il nordcoreano Han Kwang-Song, che potrebbe anche giocare esterno lasciando a Olivieri lo spazio per il ruolo di centravanti. Dany Mota dovrebbe invece essere confermato come esterno destro.



