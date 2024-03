Diretta/ Arezzo Juventus U23 (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA AREZZO JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Arezzo Juventus U23 pone di fronte due formazioni che in classifica si ritrovano entrambe all’interno della zona che porta direttamente ai play off. Padroni di casa che si ritrovano con 47 punti in campionato frutto di 41 gol e 39 subiti all’interno delle 33 partite giocate. Grande merito va dato all’attaccante classe 1990 Niccolo Gucci. L’ex calciatore della Pistoiese è riuscito ad andare in rete in ben 11 occasioni.

Dall’altra parte a rispondere a suon di gol è l’attaccante classe 1989 Simone Guerra. Il centravanti della Juventus ha realizzato una rete in più rispetto al suo avversario. Bianconeri che hanno collezionato 42 punti in questo campionato con 41 gol fatti e 38 subiti. Una vittoria oggi per i bianconeri potrebbe significare avvicinarsi sempre di più all’Arezzo, andando a ridurre la distanza di ben 5 punti che al momento intercorre tra le due formazioni. (Marco Genduso)

AREZZO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arezzo Juventus U23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arezzo Juventus U23 e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Arezzo Juventus U23 non presenta molti scontri alla luce della genesi piuttosto recente della squadra bianconera. All’interno della storia di questi due club si sono affrontati solamente 5 volte con ben quattro successi dei bianconeri ed un risultato di pareggio. Arezzo che non è mai andata ad ottenere il bottino pieno all’interno di questa sfida. La prima sfida è datata 18 ottobre 2018, terminata con il successo della Juventus con il risultato di 3-1; da segnalare la rete dei toscani che porta la firma di Matteo Brunori, attuale attaccante e capitano del Palermo in serie B.

L’unico pareggio della sfida è avvenuto il 13 Febbraio 2019 con la rete ancora del numero 9 del Palermo mentre per la Juventus Mavididi. L’ultima sfida giocata tra le due formazioni risulta essere quella della gara di andata di questo campionato, del 25 novembre 2023. La sfida è stata decisa dall’autogol sfortunato di Masetti che ha portato la Juventus a ottenere i tre punti in campionato. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Arezzo Juventus U23, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Toscani lanciatissimi, reduci da tre vittorie consecutive nel girone B: l’ultimo 2-0 alla Fermana ha consentito agli amaranto di salire al settimo posto in classifica, con la serie recente che comprende cinque vittorie nelle ultime sette partite disputate in campionato dalla formazione allenata da Paolo Indiani.

La Juventus U23 dopo tre risultati utili è invece uscita sconfitta dal campo della Carrarese nell’ultimo impegno affrontato: i giovani bianconeri restano ancora al nono posto, agganciati alla zona play off, ma sono stati superati proprio dall’Arezzo ora distante cinque lunghezze in classifica e per confermare la partecipazione alla post season dovranno trovare un passo più continuo in questo finale di regular season.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Città di Arezzo. Per l’Arezzo, Davide Angellotti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trombini; Donati, Masetti, Risaliti, Montini ; Damiani, Catanese ; Pattarello, Guccione, Gaddini; Gucci. Risponderà la Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Daffara; Stivanello, Stramaccioni, Muharemovic; Perotti, Salifou, Hasa, Rouhi; Guerra, Sekulov; Anghelè.

AREZZO JUVENTUS U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arezzo Juventus U23 ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Arezzo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











