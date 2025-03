DIRETTA AREZZO MILAN U23 (RISULTATO FINALE 1-0): GOL DECISIVO DI PATTARELLO

Al 74′, di fatto, succede finalmente qualcosa e pure un qualcosa di davvero importante: il gol dell’Arezzo. La squadra toscana,infatti, va in vantaggio con il gol realizzato da Pattarello che riesce a battere Nava con una conclusione dalla distanza. Il Milan Futuro riesce a rispondere con il tiro di Bartesaghi: pallone che si spegne sul fondo.

La squadra meneghina, di fatto, tenta di nuovo con la conclusione di Quirini: sfera che termina alto sopra la traversa. Da segnalare anche l’espulsione di mister Oddo. Nei minuti di recupero, tra l’altro, viene annullato un gol al Milan Futuro di Sia. Poi quest’ultimo è stato espulso per proteste (Agg.William Scuotto).

Diretta Arezzo Milan Futuro, come seguire la partita

Per seguire la diretta Arezzo Milan Futuro sarà necessario per i tifosi e gli interessati essere in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport, ci si dovrà quindi sintonizzare sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 256) o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

DIRETTA AREZZO MILAN U23 (RISULTATO 0-0): MATCH ANCORA AVARO DI EMOZIONI

Il primo tempo tra l’Arezzo ed il Milan Futuro, dunque, termina con il risultato finale di 0-0. Tuttavia, così come nei primi 45 minuti, anche la prima parte non accade assolutamente nulla. Basti pensare che da segnalare c’è solo la prottesta dei tifosi toscani per la presenze delle squadre B nel campionato di Serie C.

Basti pensare che un po’ d’emozione arrivano dalla classifica girandola di sostituizioni nel secondo tempo. A mezz’ora dalla conclusione del match, dunque, non ci sono azioni da gol da evidenziare. Speriamo che in questi ultimi minuti della partita si possa vedere qualche emozione in più (Agg.William Scuotto).

DIRETTA AREZZO MILAN U23 (RISULTATO 0-0): GARA SENZA EMOZIONI

I primi venti minuti della gara tra l’Arezzo ed il Milan, di fatto, sono assolutamente indimenticabili, visto che non si è fatto neanche un tiro in porta. Basti pensare che per la prima occasione bisogan aspettare circa la mezz’ora del match. Ad avere questa possibilità di segnare sono proprio i padroni di casa.

A provarci per l’Arezzo è Renzi, servito da Pattarello, ma Nava è bravissimo a farsi trovare pronto e a deviare il pallone in rete. Qualche minuto dopo, di fatto, ci prova ancora una volta il team toscano con il tiro di Dezi sulla respinta della barriera dei milanesi sulla punizione di Pattarello: pallone che sorvola la traversa (Agg.William Scuotto).

DIRETTA AREZZO MILAN U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Arezzo Milan Futuro? Vediamo insieme qualche dato numerico prima del fischio iniziale in maniera tale da capire prima di tutto i trend che le due squadre porteranno sul rettangolo verde, e poi anche per capire chi tra le due avrà il favore del pronostico sotto questo punto di vista. Iniziamo dai toscani, squadra che cerca di vincere le partite con la corsa e l’atletismo in maniera tale da sopperire alle mancanze tecniche. Abbiamo 8,6 km percorsi da ogni giocatore di movimento che inizia e che termina la partita, in più il 23% delle reti arriva alla fine del primo tempo, tra i minuti che vanno dal 30esimo al 45esimo. Uno dei dati più alti della Serie C.

Invece il Milan Futuro in quello specifico spezzone di partita subisce invece il 18% delle reti totali, quindi attenzione a quello che potrebbe succedere in quel quarto d’ora. I rossoneri stanno vivendo un momento pessimo dal punto di vista difensivo. Medie simili a quelle dell’ultima della classe con quasi due gol subiti ogni giornata. Sarà cosi anche oggi? Cerchiamo di scoprirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Arezzo Milan Futuro, il fischio di inizio è vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

Gli ospiti cercano punti salvezza

La diretta Arezzo Milan Futuro andrà in scena alle 19.30 allo Stadio Città di Arezzo per la 33° giornata del girone B di Serie C e vedrà la sfida tra due squadre che hanno affrontato fin qui due stagioni molto diverse e che ora lottano per obiettivi opposti, i padroni di casa infatti sono saldi al loro settimo posto in classifica con 49 punti che in questo momento sarebbe valido per partecipare ai playoff per la promozione a fine stagione, gli ospiti invece sono una delle peggiori squadre nonché la grande delusione della stagione che ora sta lottando per uscire dalla zona playout che occupa essendo diciottesimi con 24 punti.

L’Arezzo si presenta alla partita dopo la sconfitta 1-0 in casa dell’Ascoli mentre il Milan U23 è riuscito a strappare un pareggio 1-1 al Pontedera.

Arezzo Milan Futuro, probabili formazioni

Per la difficile partita i padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3 del tecnico Cristian Bucchi con Trombini in porta, Renzi e Righetti gli esterni bassi con Chiosa e Gilli i difensori centrali a completare il reparto, Chierico, Guccione e Capello in mezzo al campo, tridente composto da Tavernelli e Pattarello sulle fasce e Ravasio come riferimento centrale.

Il Milan Futuro invece dovrebbe rispondere con il 3-5-2 scelto da Massimo Oddo nell’ultima partita con Raveyre tra i pali, Coubis, Camporese e Bartesaghi come i tre difensori centrali, Quirini e Bozzolan gli esterni con Branca, Malaspina e Alesi a completare il centrocampo, Camarda e Sia coppia d’attacco.

Quota Arezzo Milan Futuro, pronostico finale

La diretta Arezzo Milan Futuro è una sfida che sulla carta dovrebbe vedere i padroni di casa favoriti per la vittoria finale per via della loro migliore posizione in classifica e per una capacità di portare a casa il risultato dimostrata lungo tutta la stagione nonostante qualche alto e basso. Gli ospiti però hanno bisogno di strappare altri punti se vogliono sperare di poter raggiungere la salvezza a fine anno e possono vantare una rosa si giovane ma comunque ricca di talento con giocatori spesso chiamati anche in prima squadra .

Secondo Sisal il risultato più probabile è la vittoria dell’Arezzo quotata a 1.67, la vittoria del Milan Futuro invece ha una quota di 4.50 mentre il pareggio ha la quota intermedia pari a 3.50.