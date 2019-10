Diretta Arezzo Monza/ Streaming video tv: Di Donato contro la capolista (Serie C)

Arezzo Monza sarà diretta dal signor Matteo Marchetti, e si gioca alle ore 17:30 nell’ottava giornata del campionato di Serie C 2019-2020. I brianzoli continuano a dare la sensazione di poter dominare il girone A, e conquistare in anticipo la promozione diretta: la vittoria esterna con quattro gol contro la Juventus U23 ha confermato il primo posto per la squadra di Cristian Brocchi, che era caduta a sorpresa contro il Siena (al Brianteo) in una gara che comunque aveva fatto registrare il turnover. Arriva ora un altro impegno probante per la capolista: partito male, l’Arezzo sta pian piano provando a risollevarsi e rimane comunque una squadra capace di centrare i playoff con una buona posizione nella griglia, lo conferma la brillante vittoria sulla Pro Patria arrivata domenica. Possiamo dunque aspettare la diretta di Arezzo Monza scandagliando quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Monza non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie C sono trasmesse dall’emittente elevensports.it. Sarà dunque qui che potrete seguire anche la sfida di oggi con il solito sistema della diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al portale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO MONZA

Per Arezzo Monza Daniele Di Donato conferma i giocatori che hanno vinto domenica: sicuramente la coppia d’attacco perchè Gori (doppietta) e Cutolo hanno realizzato i gol decisivi, ma dovrebbe essere invariato anche il centrocampo nel quale sgomita Tassi, comunque in svantaggio rispetto a Foglia e Volpicelli. Sulle corsie laterali agiranno Belloni e Piu; in difesa Nolan, Baldan e Luciani proteggeranno l’operato del portiere Pissardo. Brocchi ha tante opzioni per il suo Monza: davanti a Lamanna però ci saranno sempre Filippo Scaglia e Bellusci, i terzini dovrebbero essere Lepore e Anastasio (che torna titolare al posto di Sampirisi) mentre in mediana può tornare titolare D’Errico, pronto a scalzare Iocolano o Armellino con Fossati che farà sempre il regista. Nicola Mosti se la vede con Chiricò per il ruolo di trequartista, poi spazio a Finotto (o Ettore Marchi) e Andrea Brighenti (o Gliozzi) per l’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

I brianzoli sono largamente favoriti anche in Arezzo Monza: basta leggere le quote dell’agenzia di scommesse Snai per scoprire che il segno 2 relativo alla vittoria esterna vale 1,85 volte la somma che deciderete di investire, mentre l’eventualità del successo amaranto è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 4,00 volte l’ammontare della giocata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,40 volte la puntata.



