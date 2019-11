Diretta Arezzo Novara/ Streaming video Rai: piemontesi in forte crescita (Serie C)

Arezzo Novara, che sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni e si gioca lunedì 25 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Arezzo, sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Dopo il pareggio di Carrara l’Arezzo resta a metà classifica, a +3 dalla zona play out e chiamato ora a un difficile esame contro il Novara. I piemontesi continuano a migliorare progressivamente, contro Como e Novara la squadra di Banchieri ha ottenuto due vittorie consecutive sempre con il punteggio di 2-1, ed ha agganciato il Pontedera al terzo posto assieme al Siena, a -2 dal Renate secondo in classifica. L’Arezzo finora non ha mai trovato la giusta continuità, il Novara sembra aver cambiato passo e anche se nel girone A il dominio del Monza non è in discussione, una posizione di rilievo nei play off sembra alla portata dei piemontesi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Arezzo Novara, lunedì 25 novembre 2019, ci si potrà collegare sul digitale terrestre in chiaro di RaiSport, canale numero 58. Per chi vorrà seguire la diretta streaming video via internet, sarà possibile seguire la partita anche collegandosi tramite smart tv o pc sul sito raiplay.it, o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, sull’app RaiPlay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO NOVARA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Arezzo Novara, lunedì 25 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Arezzo, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. L’Arezzo allenato da Daniele Di Donato sarà schierata con un 4-4-2: Pissardo; Luciani, Borghini, Baldan, Corrado; Belloni, Foglia, Tassi, Caso; Cutolo, Cheddira. Risponderà il Novara guidata in panchina da Simone Banchieri con un 4-2-3-1: Marchegiani; Cassandro, Sbraga, Pogliano, Cagnano; Nardi, Buzzegoli, Bianchi; Peralta, Piscitella; Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio a una quota di 3.00 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.80. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.30 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA