Diretta Arezzo Padova/ Streaming video tv: amaranto in piena crisi (Serie C)

DIRETTA AREZZO PADOVA: DUE SQUADRE IN CERCA DI RISCATTO

Arezzo Padova, partita diretta dal signor Marco Acanfora, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 21 ottobre: siamo nella sesta giornata del campionato di Serie C 2020-2021, dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo e gli amaranto hanno un bisogno disperato di una vittoria scacciacrisi. Il 4-1 subito dal Carpi è solo la punta dell’iceberg di un avvio di stagione complesso, che ha già proiettato la squadra nell’incubo della retrocessione; a dire il vero non se la passa troppo bene nemmeno il Padova, costruito per la promozione – già mancata l’anno scorso – ma per il momento relegato a metà classifica, e incapace di vincere il derby casalingo contro il Legnago Salus. Possibile riscatto che cercano entrambe dunque; aspettando la diretta di Arezzo Padova proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

AREZZO PADOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Padova non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo, l’appuntamento con le partite di Serie C – ad eccezione del posticipo serale – sono affidate in esclusiva al portale Eleven Sports, che ormai da anni le manda in onda integralmente. Accedendo al portale, decidendo se abbonarvi o acquistare il singolo evento, potrete dunque assistere a questo match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PADOVA

In Arezzo Padova non ci sarà più Alessandro Potenza sulla panchina toscana: il tecnico è stato esonerato e dunque ci sono ancora più dubbi sul futuro amaranto. Per ora, resta il 3-5-2 senza lo squalificato Bonaccorsi: Cipolletta completa la difesa davanti a Tamma giocando in linea con Baldan e Borghini, fanno un passo avanti Gilli e Nader che saranno i due terzini. A centrocampo possibile avvicendamento tra Picchi e Males, con la conferma invece di Bortoletti e Foglia; Cutolo può accomodarsi in panchina spalancando la porta della formazione titolare a Di Nardo o Merola, eventualmente entrambi con il riposo anche per Pesenti. Nel 4-3-3 di Andrea Mandorlini il portiere Vannucchi sarà protetto da Pelagatti e Gasbarro; spazio poi a Fazzi e Curcio come terzini, in mediana cercano spazio Ronaldo Pompeu e Buglio che potrebbero sostituire Hraiech e Hallfredsson, verso la conferma l’imprescindibile Della Latta mentre nel terzetto offensivo le soluzioni sono tante, Nicastro e Vasic per esempio possono giocare come esterni e dunque a rischiare il posto sono sia Jelenic che Bifulco, domenica Jefferson ha giocato come centravanti ma non è escluso che questa volta la maglia venga data dal primo minuto al giovane Soleri.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono per un pronostico su Arezzo Padova. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,30 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,20 volte la puntata che è stato posto sul segno 2, per la vittoria degli ospiti. Dovrete giocare il segno X per l’eventualità del pareggio, e in questo caso andreste a guadagnare una somma che ammonta a 3,05 volte la giocata con questo bookmaker.



