Diretta Arezzo Pergolettese/ Streaming video tv: amaranto per la rincorsa (Serie C)

Arezzo Pergolettese, partita diretta dal signor Luca Zucchetti, si gioca alle ore 15:00 di domenica 26 gennaio: squadre in campo per la 23^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020, e solo quattro giorni dopo aver disputato il recupero del primo turno di ritorno. Entrambe sono reduci da un pareggio, che però ha avuto forme diverse: i toscani sono riusciti a rimontare due gol di svantaggio sul campo del Lecco, hanno festeggiato un punto insperato ma la loro classifica rimane deficitaria, perchè al momento gli amaranto sarebbero fuori dai playoff che sono considerati un obiettivo minimo. La Pergolettese invece ha fermato il Como al Voltini: i cremaschi sono ripartiti dopo aver perso contro la Pro Patria e hanno se non altro mosso la loro graduatoria recuperando punti preziosi alle rivali dirette, e continuando a inseguire la salvezza. Vedremo allora cosa succederà oggi nella diretta di Arezzo Pergolettese, aspettando la quale possiamo fare una breve analisi delle probabili formazioni leggendo le scelte da parte degli allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Pergolettese non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, ma ormai sappiamo che le partite di campionato e Coppa Italia di Serie C sono state acquistate in esclusiva del portale Eleven Sports: abbonandovi alla piattaforma, o acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, potrete dunque seguire anche questa sfida in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PERGOLETTESE

Per Arezzo Pergolettese Daniele Di Donato non dovrebbe rinunciare al tandem offensivo formato da Cutolo (10 gol in campionato) e Gori, eventualmente Piu potrebbe avere una maglia da titolare ma parte dietro nelle gerarchie. A centrocampo agiscono Foglia e Tassi, con Rolando e Belloni che partiranno larghi sulle corsie; su questi assi esterni si muoveranno anche i terzini Luciani e Corrado, mentre in mezzo alla difesa Baldan potrebbe fare coppia con Ceccarelli posizionandosi davanti al portiere Pissardo. La coppia Gianni Piacentini-Fiorenzo Albertini schiera la Pergolettese con il 4-1-4-1: Canessa o Ciccone come prima punta, Franchi e Morello gli esterni sulla trequarti dove Duca sarà titolare al fianco di Poledri o Illuminato, che potrebbero prendere il posto di un Manzoni che mercoledì ha giocato 90 minuti. Sarà Panatti ad agire davanti alla difesa; Lucenti e Aboubakar Bakayoko saranno i centrali davanti a Ghidotti, a destra confermato Brero mentre Girgi potrebbe soppiantare Villa dall’altra parte.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono gli amaranto ad essere favoriti nel pronostico di Arezzo Pergolettese, ma l’agenzia di scommesse Snai prevede una situazione di equilibrio: il segno 1 per la vittoria dei toscani vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte la puntata, laddove il successo esterno dei cremaschi porta in dote una vincita pari a 3,70 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vale 3,15 volte la vostra giocata.



