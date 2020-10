Diretta Arezzo Perugia/ Streaming video Rai: big match in Toscana (Serie C)

DIRETTA AREZZO PERUGIA: UN BIG MATCH PER IL POSTICIPO!

Arezzo Perugia sarà diretta dal signor Luca Zufferli, e si gioca alle ore 20:45 di lunedì 6 ottobre: si tratta del Monday Night nella 2^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, siamo nel girone B e questa partita è tecnicamente una sfida diretta tra due squadre che sperano nella promozione. Gli amaranto però non hanno iniziato benissimo la loro stagione, venendo eliminati dalla Coppa Italia (netto ko allo Zini di Cremona) e poi cadendo all’esordio in campionato contro la Feralpisalò; c’è subito voglia di riscatto per i toscani, che questa sera incrociano le armi contro una grande favorita, che ha fatto il grande colpo in coppa segnando quattro gol sul campo dell’Ascoli ma nel girone B ha aperto con un deludente pareggio interno contro il Fano, e dovrà superare psicologicamente l’incredibile e fallimentare retrocessione della scorsa estate. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Arezzo Perugia, intanto mentre aspettiamo che le due squadre scendano in campo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

AREZZO PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Perugia sarà affidata alla televisione di stato, che la trasmetterà su Rai Sport trattandosi del posticipo: la partita di Serie C è disponibile anche sul canale gemello Rai Sport + e si potrà seguire, senza costi aggiuntivi, anche con il servizio di diretta streaming video garantito dalla stessa emittente, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per visitare il sito Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PERUGIA

Per Arezzo Perugia Alessandro Potenza non dovrebbe rinunciare al 3-4-1-2, con Cutolo da valutare ed eventualmente sostituito da Sussi o Zuppel che faranno coppia con Adama Sané. In porta va Pissardo, davanti a lui la difesa A tre nella quale tornano Maestrelli e Sportelli, la dovrebbe completare Luca Mosti mentre sulle corsie laterali agiranno Belloni da una parte e Nader dall’altra. In mezzo al campo Raja e Foglia, alle spalle delle due punte il ballottaggio è tra Picchi e lo stesso Cutolo che potrebbe eventualmente fare un passo indietro aumentando la qualità della squadra. Il Perugia di Fabio Caserta gioca con il 4-3-3: va deciso il tridente offensivo dove Bianchimano contende un posto a Murano, Falzerano può giocare come esterno a destra lasciando Melchiorri sulla corsia opposta. Centrocampo nel quale Burrai e Dragomir dovrebbero essere confermati, dunque Moscati, Kouan e Sounas sarebbero in lizza per l’ultima maglia da mezzala. In difesa Sgarbi punta il posto da titolare al centro, verosimilmente sarà Negro a lasciarglielo con la conferma di Angella; Rosi e Elia i due terzini, in porta Fulignati è favorito su Baiocco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il pronostico su Arezzo Perugia indicano nel Grifone la squadra favorita: vale infatti 2,50 il segno 2 che identifica la sua vittoria esterna, mentre per le altre due eventualità “secche” abbiamo quote davvero vicine. Il segno 1 per il successo amaranto vi farebbe guadagnare 2,90 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, appena di più (2,95 volte la puntata) per il segno X che come sempre regola il pareggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA