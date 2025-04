DIRETTA AREZZO PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Arezzo Perugia: grazie a una media di 1.12 gol segnati a partita contro gli 1.09 del Perugia. Difensivamente, invece, il Perugia è leggermente più solido, subendo 1.03 reti di media contro le 0.97 dell’Arezzo. Questa piccola differenza si riflette anche nel numero di vittorie, con l’Arezzo che ha vinto il 45.45% delle partite, mentre il Perugia si ferma al 29.41%. Per quanto riguarda la propensione a partite con più gol, il Perugia ha registrato una percentuale più alta di incontri con almeno due reti (61.76% contro il 57.58% dell’Arezzo) e anche per il dato Over 2.5 è leggermente avanti (41.18% contro 33.33%).

Diretta Pescara Arezzo/ Streaming video tv: i Delfini non devono sbagliare ancora! (Serie C, 29 marzo 2025)

Tuttavia, l’Arezzo ha mantenuto la porta inviolata in 16 occasioni, contro le 13 del Perugia, segno di una maggiore capacità di chiudere gli spazi e difendere il risultato. Sul piano disciplinare, entrambe le squadre si dimostrano piuttosto aggressive: il numero di cartellini totali è molto simile (85 per l’Arezzo, 90 per il Perugia), con una media di ammonizioni che si aggira intorno ai 2.5 a partita per entrambe. Il Perugia, però, ha ricevuto anche qualche cartellino rosso, mentre l’Arezzo finora non ha avuto espulsioni. Ora via al commento live della diretta di Arezzo Perugia. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Perugia Pineto (risultato finale 3-0) video, la chiude Montevago! (Serie C, 28 marzo 2025)

DIRETTA AREZZO PERUGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Arezzo Perugia sarà trasmessa sia da Now che da Sky. L’appuntamento è dunque sulle applicazioni ufficiali Now TV e Sky Go per lo streaming. In televisione invece la partita sarà trasmessa sul canale Sky Sport Max e pure su Sky Sport 252.

L’OBIETTIVO E’ RAGGIUNGERE I PLAYOFF

Si giocherà a partire dalle ore 20:30 di sabato 5 aprile 2025 la diretta Arezzo Perugia. Presso lo Stadio Città di Arezzo i toscani cercheranno di difendere e migliorare il loro attuale settimo posto raggiunto con cinquantadue punti, al pari del Pineto che sta però davanti a loro. Di fronte a loro ci sarà un Perugia a caccia del piazzamento in zona playoff visto che ora i Grifoni si trovano in undicesima posizione con i loro quarantatre punti. Gli amaranto vengono dal successo maturato contro il Milan Futuro.

Diretta/ Ternana Perugia (risultato finale 0-0): derby umbro senza sussulti! (20 marzo 2025)

I biancorossi hanno invece sconfitto nettamente il Pineto nella scorsa giornata del girone B di Serie C ed ora sono ad una sola lunghezza dal Gubbio, decimo in graduatoria. La squadra del tecnico Cangelosi ha la possibilità di superare i rossoblu per agganciare il Rimini sebbene debba anche guardarsi le spalle dalla presenza non solo del Pontedera ma pure del Carpi.

AREZZO PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di fanno pensare all’utilizzo di un 4-2-3-1 con Trombini, Renzi, Gilli, Righetti, Chiosa, Pattarello, Ravasio, Santoro, Dezi, Damiani e Gigli da parte dei padroni di casa in avvio di partita per la diretta Arezzo Perugia. Il modulo 3-5-2 con Gemello, Riccardi, Amoran, Giraudo, Mezzoni, Broh, Torrasi, Giunti, Yabre, Matos e Marconi sarà quasi sicuramente l’impostazione adottata dal tecnico Cangelosi per iniziare al meglio la sfida ed andare a caccia del successo con i suoi biancorossi.

DIRETTA AREZZO PERUGIA, LE QUOTE

Le quote emesse dalle agenzie di scommesse per l’esito finale della diretta Arezzo Perugia sembrano essere leggermente favorevoli ai padroni di casa. Secondo ad esempio bookmakers come Sisal, i toscani verrebbero dati vincenti a 2.40, in contrasto dunque con il segno 2 pagato invece a 2.90 per la vittoria degli ospiti. Il pareggio è invece l’eventualità meno plausibile ed il segno x è fissato infatti a 3.00.