DIRETTA AREZZO PIANESE, TANTA ATTESA

Sfida in piena zona playoff tra queste due formazioni in Serie C Girone B. La diretta Arezzo Pianese si disputerà allo stadio Città di Arezzo domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17:30 tra la sesta e l’ottava in classifica. L’Arezzo è reduce da tre risultati utili consecutivi, compreso il 2-1 a Perugia in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Le altre sono state l’1-1 contro l’Entella in casa più l’1-0 ospite contro i rossoneri della Lucchese.

La Pianese invece ha perso le ultime due gare di fila contro Pineto per 1-0 e Ternana per 3-1. Tra metà e fine novembre invece sono arrivati tre risultati utili consecutivi ovvero il 2-0 alla Vis Pesaro, il 2-1 al Pontedera e 1-1 al Legnago.

DOVE VEDERE DIRETTA TV AREZZO PIANESE, STREAMING VIDEO

Se per caso siete interessati a vedere la diretta tv Arezzo Pianese, allora dovrete necessariamente abbonarvi a Sky, pacchetto Calcio per la precisione. Così facendo potrete anche assistere alla diretta streaming su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PIANESE

Approfondiamo il discorso relativo alle probabili formazioni Arezzo Pianese. I padroni di casa si disporranno secondo il 4-3-3 con Trombini in porta, pacchetto arretrato composto da Montni, Gigli, Del Fabro e Coccia. A centrocampo Renzi, Damiani e Santoro. In avanti Guccione, Ogunseye e Tavernelli.

La Pianese replica con l’assetto tattico 3-4-2-1 con Boer tra i pali, difesa a tre con Remy, Polidori e Da Pozzo. Agiranno da esterni Boccadamo e Nicoli con Proeitto e Simeoni in mediana. Davanti Colombo e Mastropietro dietro a Mignani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AREZZO PIANESE

Ora andiamo ad analizzare le quote per le scommesse Arezzo Pianese. L’1 fisso in favore dei padroni di casa è dato a 1.85 con il 2 a 4.15 dunque il segno più alto. Infine il segno X del pareggio è offerto in lavagna a 3.15.

L’Over 2.5 è offerto a 2.15 rispetto all’1.60. Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.70.